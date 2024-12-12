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州檢察長本周提法案 促社媒加90秒青少年心理風險警告

記者劉先進／舊金山報導
州檢察長邦塔等人本周提交AB56號法案，要求社交媒體在平台上添加警告標籤，向用戶披露對兒童和青少年的心理健康風險。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔等人本周提交AB56號法案，要求社交媒體在平台上添加警告標籤，向用戶披露對兒童和青少年的心理健康風險。（記者劉先進╱攝影）

州檢察長邦塔（Rob Bonta）、州眾議員卡漢（Rebecca Bauer-Kahan）本周提交AB56號法案，要求社交媒體在平台上添加警告標籤，向用戶披露對兒童和青少年的心理健康風險。必須在所有年齡段的用戶首次使用該平台時顯示警告，此後至少每周一次。警告須持續至少90秒，確保消費者能夠公平獲取可能影響其健康的資訊。

越來越多的研究表明，年輕人使用社交媒體平台會帶來各種嚴重危害，包括抑鬱、焦慮和自殺傾向。演算法驅動的社交媒體使用也會干擾青少年的日常生活，演算法推薦、無限滾動和持續不斷的通知，會長期干擾他們的睡眠，迫使他們持續使用平台。

今年早些時候，聯邦衛生部長莫西（Vivek Murthy）呼籲國會要求在社交媒體平台上，發布衛生部長警告。邦塔與42名司法部長組成的跨黨派聯盟共同支持這一提議，並認為通過在演算法驅動的社交媒體平台上，發布衛生部長警告，國會可以解決日益嚴重的青少年心理健康危機，保護子孫後代。

邦塔說，社交媒體公司不願解決心理健康危機，反而為了利潤，而利用上癮功能和有害內容。大家有責任確保消費者能夠獲取可能影響其健康的資訊，以便他們能夠為自己和家人做出最佳選擇。社交媒體警告標籤是一種公平、透明的方式，用於傳達社交媒體參與對年輕用戶帶來的風險。警告標籤本身並不是萬能的，它是應對日益嚴重的心理健康危機和保護後代兒童的又一工具。

州眾議員卡漢說，社媒平台建立了旨在讓孩子無休止地參與其中的系統。而這往往是以犧牲他們的心理健康為代價的。這項法案揭示了這些危害，並確保家庭能夠獲得關鍵資訊，從而做出明智的選擇。

2024年10月，邦塔聯合領導由14名總檢察長組成的跨黨派聯盟，對TikTok違反州消費者保護法的行為分別提起訴訟。加州訴訟指控TikTok剝削和傷害年輕用戶，並欺騙公眾，掩蓋社媒平台的危險性。

2024年9月，邦塔發起的SB976法案由州長紐森簽署成為法律。為加州的年輕人提供保護措施，通過重置社媒的默認設置，不再支持容易上癮的演算法推送、通知和其他容易上癮的設計功能，這些功能導致兒童和青少年在平台上花費大量時間。

州檢察長邦塔等人本周提交AB56號法案，要求社交媒體在平台上添加警告標籤，向用戶...
州檢察長邦塔等人本周提交AB56號法案，要求社交媒體在平台上添加警告標籤，向用戶披露對兒童和青少年的心理健康風險。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔等人本周提交AB56號法案，要求社交媒體在平台上添加警告標籤，向用戶...
州檢察長邦塔等人本周提交AB56號法案，要求社交媒體在平台上添加警告標籤，向用戶披露對兒童和青少年的心理健康風險。（記者劉先進╱攝影）

心理健康 加州 眾議員

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