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班尼西亞煉油廠 遭罰近8200萬破紀錄

編譯林思牧／綜合報導
瓦雷洛公司位於貝尼西亞煉油廠遭罰近8200萬元破紀錄罰款。 (谷歌地圖)
瓦雷洛公司位於貝尼西亞煉油廠遭罰近8200萬元破紀錄罰款。 (谷歌地圖)

瓦雷洛石油裂解公司(Valero Refining Co.)在灣區的班尼西亞煉油廠（Benicia refinery），長期排放超過法定標準的有毒和致癌物質，近期被加州與灣區的空氣品質管理單位處以將近8200萬元的破紀錄罰款。

舊金山紀事報報導，灣區空氣品質管理處和加州空氣資源委員會在上月底發布的聲明中指出，從2003年到2019年，瓦雷洛的氫氣煙囪每天排出數噸有害有機化學物質，數量超過法定限量的360倍。更有甚者，監管單位認為公司高層知道有這種問題，卻沒有向政府依法呈報，也沒有採取解決措施。

灣區空氣品質管理處執行長范恩（Philip Fine）表示，對瓦雷洛煉油公司因其嚴重排放違規行為而受到的歷史性處罰，突顯了空氣品質處對追究污染者責任並保障煉油廠社區居民健康的堅定承諾。

班尼西亞市長楊格（Steve Young）表示，這項重罰給其他企業發出一個強烈的信息，就是企業必須遵守空氣品質法。

瓦雷洛的高層則在稍後發布聲明表示，該煉油廠「努力遵守與氫氣系統相關的聯邦規則，但灣區空氣品質管理處施行的是太過嚴格的法規」。高層並且淡化排放物質會對附近社區造成的潛在風險，並指出空氣單位的分析中「表明接觸這些排放物會造成短期健康問題的可能時段，僅在兩小時之內」，是總共4萬3710小時的0.005%而已。

瓦雷洛與監管機構同意了處罰的款項與方式，並表示會「致力遵守環境法規」。2019 年，灣區空氣品質處工作人員在對煉油廠園區進行例行檢查時發現了氫氣系統的問題。監管機構表示，這些排放物包括「苯（benzene）、甲苯（toluene）、乙苯（ethylbenzene）和二甲苯（xylene）等有機化合物，這些化合物會導致癌症、生殖系統危害和其他健康影響。另外，瓦雷洛還必須重新配置其主要氫氣排放口，以防止進一步的排放問題並加強員工培訓計畫。

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