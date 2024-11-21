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涉性侵市議員職缺 聖荷西將補選 最早明年4月8日舉行特別選舉

編譯組╱綜合報導
聖荷西將舉行特別選舉並做出臨時任命，填補涉未成年性侵案議員席位。（電視新聞截圖）
聖荷西將舉行特別選舉並做出臨時任命，填補涉未成年性侵案議員席位。（電視新聞截圖）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，在聲名狼藉的聖荷西市議員托雷斯（Omar Torres）突然辭職，以及隨之而來的如何接替他的問題引發軒然大波之後，聖荷西市議會最終決定舉行一次特別選舉，讓選民在選擇下一任代表時擁有發言權。

由於至少要到明年夏天，才有可能對選舉結果進行認證。市議會還將在選舉申報截止日期後，再做出臨時任命，以確保任何參選者都不會像現任者那樣擁有優勢。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在周二（19日）的市議會會議上說：「我認為，在公開、競爭性的選舉中，人們必須走出去，敲開那些門，參加所有的鄰里會議，接受本選區居民的提問和反饋。在這種情況下，對候選人的審查是無可替代的。」

托雷斯在本月因三項猥褻兒童重罪被捕，包括雞姦（sodomy）、強行口交（oral copulation）以及對14歲以下未成年人實施猥褻和淫蕩行為（lewd and lascivious acts）。隨後他提交了辭呈，將於11月27日生效。

市議會通常通過特別選舉來填補空缺。不過，也有幾次市議會只選擇了任命或兩者結合的方式。

托雷斯提出辭職後，在周二的市議會會議上，社區領袖和商業團體懇請市政府讓他們選出自己的代表。

「聖荷西市中心協會」（San Jose Downtown Association）首席執行長史特汀斯基（Alex Stettinski）表示，無論理事會選擇何種方法，該區現在就需要代表。

市政辦事員塔貝爾（Toni Taber）說，市政府最早可能在明年4月8日舉行選舉。如果初選未達到50%的門檻，市政府必須舉行決勝選舉（runoff election），這意味著市政府可能要等到7月才能認證決勝選舉的獲勝者。

雖然大多數居民和市議會都支持舉行特別選舉，但也有一些人擔心在過渡期間市政府將如何處理選民服務，以及選舉是否真的能更好地為居民服務。舉行特別選舉成本高昂，而且事實證明投票率很低。議員科恩（David Cohen）及希梅尼斯即一起對特別選舉投了反對票。

根據聖塔克拉拉縣選民登記處的估算，一次特別選舉可能花費200萬至326萬元。

市議會將在12月3日的會議上繼續討論這一進程，包括如何做出臨時任命。

聖荷西 投票 選民登記

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