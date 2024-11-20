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洛斯阿圖市中心紅葉街景 拍照打卡聖地

記者龔玥／洛斯阿圖報導
洛斯阿圖第三街的喬木小路，樹葉的色彩豐富，以層次豐富的紅、橙、金黃展現出季節的變化。(記者龔玥／攝影)
洛斯阿圖第三街的喬木小路，樹葉的色彩豐富，以層次豐富的紅、橙、金黃展現出季節的變化。(記者龔玥／攝影)

每年的11月，南灣小城洛斯阿圖市中心都化身為一片紅葉的畫布，為灣區居民和遊客帶來深秋的迷人景致，也增添了一份秋日的浪漫與活力。這裡種植著楓樹、銀杏、和其他落葉喬木，每年秋天都會以層次豐富的紅、橙、金黃展現出季節的變化，吸引了無數居民和遊客前來拍照打卡，感受這短暫而美麗的自然饋贈。

在洛斯阿圖的第三街(Third Street)上有一條種滿喬木的小路，樹葉的色彩豐富，有鮮亮的黃色漸層和濃烈的深紅，形成了一道道自然的拱廊，引得遊客紛紛駐足拍照。

街邊的商鋪和咖啡館也精心裝扮以迎接秋日的到來。許多店門口已經開始擺放著聖誕氛圍的裝飾和溫暖的燈飾，氛圍溫馨。

洛斯阿圖第三街的商鋪已經換了聖誕裝飾。(記者龔玥／攝影)
洛斯阿圖第三街的商鋪已經換了聖誕裝飾。(記者龔玥／攝影)

除了醉人的紅葉，年底的洛斯阿圖還是社區活動的旺季。11月30日，洛斯阿圖市中心將迎來「小企業星期六」活動，用來支持本地小型企業，為這座城鎮的繁榮貢獻一份力量。

12月1日下午6時至8時，市中心將舉辦一年一度的燈節遊行。主街和州街將化身燈光的海洋，絢麗的燈飾和社區的歡聲笑語將為小鎮注入濃濃的節慶氣息。

「修剪一棵樹」（Trim-a-Tree）活動也將在12月初展開。今年是這一傳統活動的第五個年頭，由洛斯阿圖村協會（ Los Altos Village Association）、商會（Los Altos Chamber of Commerce）及市政府聯合舉辦。市中心的商業區將佈置獨具創意的裝飾樹。這些裝飾樹將於12月2日至31日展出，為來訪者提供一個在節日氛圍中探索和拍照的絕佳機會。

無論是與家人朋友一起探索這片秋日的天地，還是獨自享受一段平和的時光，洛斯阿圖的11月都會以它溫暖的色彩、豐盛的文化和寧靜的氛圍，為每一個遊客留下深刻的印象。

洛斯阿圖第三街的商鋪已經換了聖誕裝飾。(記者龔玥／攝影)
洛斯阿圖第三街的商鋪已經換了聖誕裝飾。(記者龔玥／攝影)

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