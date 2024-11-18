舊金山法官裁定 降低水中氟化物

獲任聯邦衛生部長小甘迺迪（右）建議川普清除全國飲用水中的氟化物。（電視新聞截圖）

在飲用水中添加氟化物（fluoride）可以保護牙齒，但也可能對新生兒的心理健康 造成威脅。「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，反對使用該化學物質者最近在舊金山聯邦法院取得了勝利。他們如今更可能獲得了一對看去不太可能的盟友，候任聯邦衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和當選總統川普 （Donald Trump）的支持。

大選前夕，川普在紐約（New York）麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行的一次集會上表示，如果當選，他將賦予甘迺迪這位已故紐約參議員的兒子以廣泛的聯邦衛生政策權力。

「我會讓他在健康問題上大展拳腳，我要讓他在食品問題上大試身手，」川普說：「我要讓他在藥品問題上一馬平川。」

甘迺迪在健康問題上最著名的立場，是未經證實的疫苗可導致自閉症。他回應說，他將建議川普清除全國飲用水中的氟化物。

「1月20日，川普白宮將建議美國所有供水系統清除公共用水中的氟化物，」甘迺迪2日在X上發帖說，當時距離大選只有幾天時間。他說，川普和他的妻子梅蘭妮亞（Melania）「希望讓美國再次健康起來」。

當天晚些時候，川普告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News），取消氟化 「對我來說聽起來沒問題」。

75年前，聯邦政府授權州和地方機構在飲用水中添加氟化物，因為研究表明這種化學物質可以減少蛀牙。

除夏威夷州外，每個州都授權市縣進行氟化處理，但也有一些城市禁止氟化處理，包括俄勒岡州波特蘭市、新墨西哥州阿爾伯克基市以及加州戴維斯、科塔蒂和格里德利（布特縣）等社區。

包括一些醫學界人士在內的反對者認為，氟化物直接用於牙膏中可以保護牙齒，但加入飲用水中則弊大於利，可能會損害新生兒的心理健康。

甘迺迪提到總統 「建議 」地方水務機構禁止使用氟化物，但環境保護局（其首席行政官由總統任命）有權決定2億美國人所飲用的飲用水中氟化物的最高濃度。

經過反氟化物組織長達七年的訴訟，舊金山地區聯邦法官鄭一芳（Edward Chen）於9月24日裁定，目前每升水中0.7毫克的最高氟化物濃度對兒童構成了 「不合理的風險」（unreasonable risk），必須降低。

法官寫道：「有大量科學上可信的證據證明，氟對人類健康構成風險。」他沒有具體說明減少的數量，而是將最初的決定權留給了環保署EPA（Environmental Protection Agency）。