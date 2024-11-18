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經過3年 屋崙學區再度面臨關校爭議 最快12月進行投票

編譯組╱綜合報導
經費刪減與關校，在屋崙都不是新鮮事。然而，關校是特別棘手的議題。經過三年，導因於入學人數持續減少，屋崙聯合學區再度面臨關校討論。(取自屋崙聯合學區臉書)
經費刪減與關校，在屋崙都不是新鮮事。然而，關校是特別棘手的議題。經過三年，導因於入學人數持續減少，屋崙聯合學區再度面臨關校討論。(取自屋崙聯合學區臉書)

幾個月來，屋崙學校官員一直警示家長與教職員，有關學區需解決1億7400萬元赤字、以及數十間有一半空置學校的營運成本，未來將面臨痛苦，但未說明細節。近來，相關內容開始浮現，最快可能於12月或最遲在明年春季，將針對關校進行投票。

舊金山紀事報」報導，屋崙聯合學區(Oakland Unified School District)特拉梅爾(Kyla Johnson-Trammell)向校委會提交一份全面性計畫，其中包括解決本學年7900萬元赤字，以及明年9500萬元經費缺口的建議。這些建議方案包括關閉或合併學校。

經費刪減與關校，在屋崙都不是新鮮事。然而，關校是特別棘手的議題。2021年，學區試圖關閉、合併或減少11間學校所提供的年級，最終僅有兩間學校關閉、一間被合併、另一間減少初中學校年級。

屋崙學區重啟討論關校，是緊隨在舊金山學區混亂關校議題之後，過程脫序並導致學區總監辭職。

屋崙學區總監告訴「舊金山紀事報」，考量學區財務狀況，確實需提出建議並執行。儘管如此，屋崙關校提議，可能讓許多社區成員感到訝異，因為先前主管們討論「預算調整」與「重組計畫」的必要性，考慮到三年來圍繞關校議題的緊張氣氛，原本謹慎地迴避關閉的想法。

然而，導因於入學人數持續減少，必須減少學校數量。屋崙學區本學年招收約3萬4000名學生、低於2003年的5萬名學生。學區擁有77個校區，遠多於同等規模學區。例如，佛利蒙聯合學區學生人數與屋崙學區相似，但僅有41間學校。

不過，合併或關校的時程，並未如預算刪減那樣清楚。強森特拉梅爾指出，將於11月中旬向校委會提出減少學校數量建議的想法仍進行中，將自校委會成員獲得反饋、了解多數人支持的方案。

三年前，Grass Valley小學曾被列入關閉名單，但新選區校委會撤銷關校決定。位在屋崙動物園山上學校今年仍開放、共有181名學生，其中包括10名三年級學生。同樣在舊有關閉名單上的Brookfield Village小學有133名學生、平均每班有19人、低於10年前285人。West Oakland初中今年有165名學生、只有36名七年級學生，班級人數是2014年的一半。

特拉梅爾表示，必須減少支出，也必須關校。過程還將包括研究如何更佳運用資產，包括評估學區房產是否可重新利用於住房或籌資。

屋崙非營利組織「家庭優質教育行動」(Action for Quality Education)聯合創辦基恩(Kimi Kean)指出，家長普遍認為，學區這次在合併與關校做得更好。

但儘管如此，校委會本周開放在如何與何時啟動關校程序，存在分歧。校委會成員哈辛森(Mike Hutchinson)表示，在1月份新校委會成員就任之前，他反對做出任何有關關校或合併的重大決定。校委會主席戴維斯(Sam Davis)將於1月放棄校委席位。他希望校委會能在12月採取行動，並於二或三年內擴大關校及合併。

學區 屋崙 舊金山

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