南灣健康講座 11/3談腿痛病因&治療

腿痛是老人家常見的症狀，是由很多不同或潛在的原因導致，其中包括可能和下肢血管有關，但一般人對病因一無所知。El Camino Health華人 健康促進計畫（CHI）將於11月13日舉辦「請問醫生線上講座」，邀請血管外科魯家寧醫師（Joyce Lu, MD, Vascular Surgery）主講「腿痛的成因與治療」，幫助大家認識腿痛和血管疾病可能的關連。

請問醫生講座時間為上午10時至11時30分，網路進行，主要以普通話為主，必須事先網上報名，報名後會收到上線連結。魯家寧將在這場講座解釋腿痛的各種可能成因，包括和血管相關和其他常見的成因，並會討論相應的治療和處理方式。網路報名連結：www.elcaminohealth.org/chievents。

魯家寧成長於庫比蒂諾，是血管外科專科醫師，能流利使用英文和普通話與病人交流。她為各種和血管有關的疾病提供外科和非外科治療，包括周邊動脈疾病、主動脈疾病、頸動脈疾病、透析通路、靜脈功能不全以及胸廓出口症候群等。

魯家寧曾獲金人文主義榮譽學會獎（Gold Humanism Honor Society Award），表彰她在臨床照護及服務奉獻上的卓越表現，魯家寧重視了解每位病人的獨特性，致力於提供高度個人化的醫療服務。她受訪時曾說，喜歡向病人解說他們的疾病，並賦予他們做出知情決定的能力，改善健康。

「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）十年前成立於El Camino醫院，是南灣矽谷 第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。去年推出了心理健康 加油站，提供各種如何維持心理健康的中文資源，網址為： www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing。