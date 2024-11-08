我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

南灣健康講座 11/3談腿痛病因&治療

記者江碩涵╱聖荷西報導

腿痛是老人家常見的症狀，是由很多不同或潛在的原因導致，其中包括可能和下肢血管有關，但一般人對病因一無所知。El Camino Health華人健康促進計畫（CHI）將於11月13日舉辦「請問醫生線上講座」，邀請血管外科魯家寧醫師（Joyce Lu, MD, Vascular Surgery）主講「腿痛的成因與治療」，幫助大家認識腿痛和血管疾病可能的關連。

請問醫生講座時間為上午10時至11時30分，網路進行，主要以普通話為主，必須事先網上報名，報名後會收到上線連結。魯家寧將在這場講座解釋腿痛的各種可能成因，包括和血管相關和其他常見的成因，並會討論相應的治療和處理方式。網路報名連結：www.elcaminohealth.org/chievents。

魯家寧成長於庫比蒂諾，是血管外科專科醫師，能流利使用英文和普通話與病人交流。她為各種和血管有關的疾病提供外科和非外科治療，包括周邊動脈疾病、主動脈疾病、頸動脈疾病、透析通路、靜脈功能不全以及胸廓出口症候群等。

魯家寧曾獲金人文主義榮譽學會獎（Gold Humanism Honor Society Award），表彰她在臨床照護及服務奉獻上的卓越表現，魯家寧重視了解每位病人的獨特性，致力於提供高度個人化的醫療服務。她受訪時曾說，喜歡向病人解說他們的疾病，並賦予他們做出知情決定的能力，改善健康。

「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）十年前成立於El Camino醫院，是南灣矽谷第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。去年推出了心理健康加油站，提供各種如何維持心理健康的中文資源，網址為： www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing。

華人 心理健康 矽谷

上一則

灣區全境發出山火警報

下一則

名嘴王義川灣區演講 探討台灣民主與國家認同

延伸閱讀

54歲男胸口悶 誤認是胃食道逆流 誰知竟是心肌梗塞

54歲男胸口悶 誤認是胃食道逆流 誰知竟是心肌梗塞
南灣佛利蒙聯合高中學區選戰受矚目

南灣佛利蒙聯合高中學區選戰受矚目
飛行途中燃油告急 南灣公路天降飛機

飛行途中燃油告急 南灣公路天降飛機
VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房

VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房
加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

熱門新聞

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
美國大選11月5日投開票，加州除了地方官員候選人競逐外，州提案結果也陸續出爐，此為加州州府。（美聯社）

加州36號提案成治安政策指標 已有7成支持率

2024-11-05 21:50

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人