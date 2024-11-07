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前聖荷西市長李卡多宣布當選聯邦眾議員 承諾安全繁榮

記者王日芯╱聖荷西報導
李卡多感謝家人和團隊對他的支持。(記者王日芯╱攝影)
李卡多感謝家人和團隊對他的支持。(記者王日芯╱攝影)

經歷激烈的競選戰役，前聖荷西市長李卡多(Sam Ricardo)宣布當選下一任國會第11區眾議員。在5日勝選夜的聚會上，李卡多對支持者發表了充滿熱情與希望的演講，承諾為實現城市的繁榮、安全和包容而奮鬥。

「我們一起走到今天，靠的是社區的力量和每位市民的付出，」李卡說，「作為一位多年來傾聽社區心聲的公僕，我深知我們面臨的挑戰，以及我們取得的進展。這些問題並不簡單，但我會為大家的需求而奮鬥，並確保聯邦政府成為我們可靠的合作夥伴。」

李卡多感謝支持者，尤其感謝家人及其競選團隊的無私奉獻。他特別提到，會始終將社區的福祉放在首位，並承諾在華盛頓將這種承諾繼續下去。

李卡多在演講中強調了將優先解決的主要議題，包括無家可歸問題、住房危機等。大家要團結一致，將分歧轉變為建設性的對話，透過聯邦與地方政府的緊密合作，城市和國家將更安全、更包容。

李卡多說，作為一名國會議員，他將不負支持者的信任，繼續傾聽和服務社區，將聯邦政府的資源帶回家鄉。「這是我們的起點，我們的努力才剛剛開始。」

對於李卡多勝選，北加州台灣論壇總召李漢文分析，李卡多展現出清晰的政策主張，特別關注電價調控、交通基建、無家可歸者援助等核心民生問題，並承諾深化台美關係，為民主發聲。

李卡多的支持者齊聚一堂。(記者王日芯╱攝影)
李卡多的支持者齊聚一堂。(記者王日芯╱攝影)

她說，李卡多作為聖荷西兩屆市長，他對民意有著深刻理解。他在競選期間承諾，一旦當選將繼續推進台美聯盟，積極推動台灣融入國際社會。早在市長任內，他就公開支持台灣加入世界衛生大會，並批評聯合國排除台灣是不公正的。

李漢文分析，民生方面，這位新晉國會議員關注灣區電價問題，認為當前電價偏高，應該為居民減輕生活負擔。此外，他計畫推動高鐵建設以連通北加州和南加州。這一交通樞紐專案在其市長任期內便被列為重點。

李卡多在一家酒館開辦選舉之夜派對。(記者王日芯╱攝影)
李卡多在一家酒館開辦選舉之夜派對。(記者王日芯╱攝影)

加州 聯邦政府 聖荷西

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