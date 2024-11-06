男子非法入侵聖荷西一所中學女更衣室 遭警方逮捕

嫌疑人Trevis Street。（圖由SJPD提供）

10月28日下午發生在聖荷西 市布雷特哈特路7000號街區（7000 block of Bret Harte Drive）一所中學的一起非法侵入學校事件，一名身分不明的成年男性嫌疑人公然闖入學校，並擅自進入了女更衣室。警方10月30日在聖荷西市成功找到了嫌疑人Street，並將其逮捕歸案。

嫌疑人攜帶了一部移動設備，並利用它記錄了更衣室內部的情況。這一行為不僅違反了法律法規，更對在校學生的心理健康 造成了極大的傷害。事件發生後，聖荷西警察局（SJPD）立即啟動應急回應機制，迅速介入調查。

員警們對附近地區進行了地毯式的搜索和排查。他們調取了監控錄影，走訪了目擊者。經過緊張而細緻的偵查工作，逐漸鎖定了嫌疑人的身分，並最終確定了Trevis Street為這起事件的主要嫌疑人。

10月30日，經過多方力量的共同努力和緊密配合，警方在聖荷西市成功找到了嫌疑人Street，並將其逮捕歸案。

據警方透露，Street不僅涉嫌非法侵入學校和侵犯學生隱私，還因涉嫌持有兒童性虐待材料和在私人區域使用隱藏攝像頭錄製青少年視頻而面臨嚴重的法律指控。目前，他已被關押在聖塔克拉拉縣監獄 ，等待進一步的法律程序。