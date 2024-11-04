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洛斯蓋圖殺妻棄屍案 被告拒不認罪

記者葛歆睿╱洛斯蓋圖報導
涉嫌殺害華裔妻子余鶯鶯並拋屍深山的被告伊格11月1日在聖塔克拉拉縣法院出庭作出無罪抗辯，預審聽證會將於12月16日舉行。（記者葛歆睿╱攝影）
涉嫌殺害華裔妻子余鶯鶯並拋屍深山的被告伊格11月1日在聖塔克拉拉縣法院出庭作出無罪抗辯，預審聽證會將於12月16日舉行。（記者葛歆睿╱攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案11月1日（周五）在聖塔克拉拉縣法院再度開庭。涉嫌殺害華裔妻子余鶯鶯（Yingying「Dawn」 Yu，音譯）並拋屍深山的被告伊格（John Maxey Yeager）當庭作出無罪抗辯，案件進入預審（Preliminary Hearing）環節。預審聽證會將於12月16日舉行，屆時檢察官將出示所有證據，並傳喚相關證人，還原案發真相。

根據檢察官提交的警方報告，余鶯鶯自今年元旦後一直失聯，1月8日其雇主報案。警方調查發現，伊格曾在去年12月31日晚對余鶯鶯有家暴行為，鄰居家的監控器曾拍到余鶯鶯從家中逃跑並大喊「救命，救命」，伊格在後追趕。余鶯鶯還反覆詢問他是否要打死她，最後在伊格的強迫下跟他回家。伊格1月11日因涉嫌家暴被捕。他在接受偵訊時承認，12月31日用繩索勒死妻子，棄屍聖塔克魯茲山。警方1月13日找到余鶯鶯的遺骸。

基於此案針對被告與死者遺產糾紛的民事訴訟則顯示，伊格與余鶯鶯2020年5月結婚，育有一雙子女。伊格多次家暴余鶯鶯，甚至在其懷孕期間動手，案發前雙方已在協商離婚，並涉及至少一套房產的分割。

家暴 華裔 克魯茲

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