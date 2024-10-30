全美中文學校聯合總會訪世報 將推全國性活動

全美中文學校聯合會總會長王婉君(右三)等一行，拜會世界日報舊金山社總經理李銘濱(中)。(記者龔玥╱攝影)

全美中文學校聯合總會（National Council of Associations of Chinese Language Schools, NCACLS）29日拜訪世界日報 。總會長王婉君介紹了2024-2025年度活動行事曆，主要為推動全美中文教育，支持中文學校師生及家庭社區的文化學習需求。

世界日報總經理李銘濱接待NCACLS一行，並表示，提高華裔 青少年的中文水準是傳承和弘揚傳統文化的關鍵所在。世界日報將會支持中文教育的推廣，協助推動相關活動和項目，以加強中文教育在華裔社區中的影響力。

王婉君表示，新一年度的活動計畫中，NCACLS安排了多項全國性活動，包括11月在費城舉行的全美外語教師協會（ACTFL）年會，屆時將設午宴供來自各地的中文教育工作者交流心得。2025年5月還將舉行全美中文雙語活動認證比賽和脫口秀比賽，以提升學生的中文運用和表達能力。

12月1日，總會將舉辦題為「三寸金蓮的美麗與哀愁：從京劇 踩蹻話三寸金蓮」的專題講座，邀請北加州中文學校聯合會會長李娜亞擔任主講，希望通過京劇中的「踩蹻」技藝引出對三寸金蓮的多角度探討，向美國華裔社區傳達傳統文化的歷史背景與深層意涵。

「三寸金蓮」作為傳統女性「纏足」文化的代表，歷來充滿複雜的象徵意涵。李娜亞將從京劇踩蹻的表演形式出發，探討纏足這一現象所承載的古代美學觀念與女性地位的社會含義，並反思其對現代文化的影響。京劇中的「踩蹻」技巧不僅是演員們精湛身法的展現，亦象徵古代女性在禮教和美學之間的微妙處境。

全美中文學校聯合總會通過此次講座，希望在美華人能更深入瞭解三寸金蓮的美麗與哀愁，既重溫傳統文化之美，也反思其背後的女性束縛歷史，並借此激發年輕一代對歷史和藝術的關注。

李銘濱表示，世界日報十分重視與全美中文學校聯合總會的合作，期待雙方攜手推動中文教育，共同為提升華裔青少年的中文水準與文化素養貢獻力量。