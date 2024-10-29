聖塔克拉拉圖畫小說俱樂部 11月聚焦「沙灘上的日子」

聖塔克拉拉市圖畫小說讀書俱樂部11月的書單「沙灘上的日子」。（聖塔克拉拉市圖書館提供）

為滿足漫畫小說愛好者的興趣，聖塔克拉拉市圖書館 公布了圖畫小說讀書俱樂部（Graphic Novel Book Club）11月的書單「沙灘上的日子」(Days of Sands)，鼓勵社區成員分享對漫畫文學的熱情。

該俱樂部面向18歲以上的讀者，每月第二個星期四下午5點時在中央公園 圖書館會議室和Zoom平台上舉行會議，為漫畫愛好者提供了交流和深入討論的機會。參與者將有機會領略多位著名漫畫創作者的作品，其中包括獲獎作品和來自世界各地的傑出圖畫小說。

圖畫小說俱樂部的2024年書單為漫畫迷帶來了豐富的選擇，涵蓋從個人回憶錄到幻想與現實交織的故事。每月的主題書目已列入圖書館目錄，方便讀者提前借閱。

主辦單位表示，11月書單的「沙灘上的日子」背景設定在1937年的美國大蕭條 時期，22歲的攝影師克拉克（John Clark ）受農場安全管理局的委託，記錄中西部和南部地區農民在沙塵暴中掙扎求生的場景。克拉克逐漸發現，他的鏡頭不僅無法完全捕捉受災群眾的苦難，甚至也無法改變他們的生活。他內心的困惑和對拍攝意義的質疑在作品中不斷發酵，使這段旅程成為他自我反思和倫理考量的旅途。

同時。聖塔克拉拉市圖書館還有浪漫無書俱樂部（Romance UnBook Club），為浪漫小說迷們提供輕鬆愉悅的分享平台。在這裡，沒有固定的書單和既定的討論框架，每位讀者可以帶來自己最鍾愛的浪漫小說作品，或是聊聊讓人難忘的浪漫故事。浪漫無書俱樂部致力於為讀者帶來更多互動與交流，期待吸引那些對浪漫題材情有獨鍾的文學愛好者。