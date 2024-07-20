聖荷西發現西尼羅病毒 下周噴藥殺蚊

聖荷西發現西尼羅病毒陽性蚊子，聖他克拉拉縣將用殺蟲劑處理蚊子。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖他克拉拉縣（Santa Clara County）官員下周將在聖荷西 （San Jose）和聖他克拉拉縣非建制地區（unincorporated area）局部噴灑殺蟲劑（pesticide），原因是在這些地區發現了西尼羅病毒（West Nile virus）陽性蚊子。

居住在Alum Rock以東、以Calco Creek Drive為中心的郵遞區號（ZIP codes）為95127和95140的居民，只要天氣允許，可能會在當晚10時左右看到一輛卡車在該地區行駛，噴灑殺蟲劑以減少成蚊數量；噴灑工作將持續兩到四個小時。

這是該縣今年首次對西尼羅病毒進行處理。自2003年以來，該縣一直定期使用這種方法來減少攜帶西尼羅病毒的蚊子數量。

據該縣稱，成蚊是導致人類疾病的病媒傳播病毒的主要載體；成蚊控制處理的目的是減少該地區的蚊子數量，降低人類感染西尼羅病毒的風險。

據聯邦疾病防治中心 （CDC）稱，西尼羅病毒的一些症狀包括發燒、頭痛、身體疼痛、關節 痛、嘔吐、腹瀉或皮疹，但大多數感染者可能不會出現任何症狀。

有些人可能會出現影響中樞神經系統的嚴重疾病症狀，如腦炎（encephalitis，腦部發炎）或腦膜炎（meningitis，腦膜和脊髓發炎）。聯邦疾病防治中心指出，老年人及有原有病症，或接受過器官移植的人一旦感染，患重症的風險更大。

聖他克拉拉縣官員表示，夏季和初秋是西尼羅病毒的高發期，原因是溫暖的天氣使蚊子大量繁殖。該縣還追蹤通過受感染蚊子叮咬傳播的疾病，包括西尼羅病毒、聖路易斯腦炎（St. Louis encephalitis）和western equine腦炎。

居住在該縣計畫噴灑殺蟲劑的郵遞區號內的居民已通過郵件、AlertsSCC、電子郵件和Nextdoor收到通知。