全美最佳婦產醫院 北加凱瑟連5年上榜

北加州凱瑟醫院因其為父母和新生兒提供的卓越護理而被評為2024年美國最佳婦產醫院之一。（取自Pexels）

據信使報（Mercury News）報導，新聞周刊（Newsweek）雜誌公布2024年美國最佳婦產醫院名單，北加州 凱瑟醫院（Kaiser Permanente）因其為父母和新生兒提供的卓越護理而被評為美國最佳醫院之一。

灣區獲此殊榮的院區包括安蒂奧克（Antioch）、紅木城（Redwood City）、舊金山（San Francisco）、聖荷西（San Jose）、聖利安住（San Leandro）、聖他克拉拉（Santa Clara）、聖他路薩（Santa Rosa）、委利賀（Vallejo）、瓦卡維爾（Vacaville）和核桃溪（Walnut Creek）。

這是北加 州凱瑟醫院第五年因符合嚴格的產科護理標準而獲得表彰，這些標準包括有較低的選擇性提前分娩率，以及遵循重要的安全協議以保護新生兒父母及其嬰兒。

「我們的凱瑟醫院分娩和接生團隊提供卓越、優質的護理，幫助確保這些新父母和他們的寶寶有一個健康的開端，」凱瑟醫院北加州地區總裁 Carrie Owen Plietz 說，「我們為提供公平的、具有文化敏感性的產科護理而感到自豪，這種護理為我們的患者提供了他們在養育環境中所需的支持。」

去年，4萬零566名嬰兒在北加州凱瑟醫院被分娩。

全美僅有404家醫院獲此殊榮，其中在加州的有超過64家。凱瑟醫院共有29家醫院獲得該精英稱號，是美國醫療系統中獲得該稱號最多的醫院。

凱瑟醫院醫療集團首席執行長兼執行董事、醫學博士、FACC （美國心臟病 學院研究員）Maria Ansari 表示：「這一認可證明了我們以醫生為主導的護理團隊的臨床卓越性，他們在患者的整個懷孕過程中為其提供專業、體貼的護理和支持。我們知道，擁有一個健康寶寶的第一步就是擁有一個健康的孕期，這就是為什麼我們致力於以支持性、個性化的方式提供安全、公平、全面的產科護理。」