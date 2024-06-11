我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

全美最佳婦產醫院 北加凱瑟連5年上榜

編譯組／綜合報導
北加州凱瑟醫院因其為父母和新生兒提供的卓越護理而被評為2024年美國最佳婦產醫院之一。（取自Pexels）
北加州凱瑟醫院因其為父母和新生兒提供的卓越護理而被評為2024年美國最佳婦產醫院之一。（取自Pexels）

據信使報（Mercury News）報導，新聞周刊（Newsweek）雜誌公布2024年美國最佳婦產醫院名單，北加州凱瑟醫院（Kaiser Permanente）因其為父母和新生兒提供的卓越護理而被評為美國最佳醫院之一。

灣區獲此殊榮的院區包括安蒂奧克（Antioch）、紅木城（Redwood City）、舊金山（San Francisco）、聖荷西（San Jose）、聖利安住（San Leandro）、聖他克拉拉（Santa Clara）、聖他路薩（Santa Rosa）、委利賀（Vallejo）、瓦卡維爾（Vacaville）和核桃溪（Walnut Creek）。

這是北加州凱瑟醫院第五年因符合嚴格的產科護理標準而獲得表彰，這些標準包括有較低的選擇性提前分娩率，以及遵循重要的安全協議以保護新生兒父母及其嬰兒。

「我們的凱瑟醫院分娩和接生團隊提供卓越、優質的護理，幫助確保這些新父母和他們的寶寶有一個健康的開端，」凱瑟醫院北加州地區總裁 Carrie Owen Plietz 說，「我們為提供公平的、具有文化敏感性的產科護理而感到自豪，這種護理為我們的患者提供了他們在養育環境中所需的支持。」

去年，4萬零566名嬰兒在北加州凱瑟醫院被分娩。

全美僅有404家醫院獲此殊榮，其中在加州的有超過64家。凱瑟醫院共有29家醫院獲得該精英稱號，是美國醫療系統中獲得該稱號最多的醫院。

凱瑟醫院醫療集團首席執行長兼執行董事、醫學博士、FACC （美國心臟病學院研究員）Maria Ansari 表示：「這一認可證明了我們以醫生為主導的護理團隊的臨床卓越性，他們在患者的整個懷孕過程中為其提供專業、體貼的護理和支持。我們知道，擁有一個健康寶寶的第一步就是擁有一個健康的孕期，這就是為什麼我們致力於以支持性、個性化的方式提供安全、公平、全面的產科護理。」

加州 北加 心臟病

上一則

最具影響力臨床行政官 張建清入選

下一則

亞裔女性趙儀 參選巴洛阿圖學委

延伸閱讀

嚴管日間護理中心法案 州眾議會過關

嚴管日間護理中心法案 州眾議會過關
李娜亞 接掌北加州中文學校聯合會 傅其俊副會長

李娜亞 接掌北加州中文學校聯合會 傅其俊副會長
北加祭孔大典委員會 拜訪世界日報

北加祭孔大典委員會 拜訪世界日報
Medi-Cal提供孕產婦導樂服務 指導護理自己和嬰兒

Medi-Cal提供孕產婦導樂服務 指導護理自己和嬰兒
健信醫保CenterLight PACE一站式全面醫療護理計劃

健信醫保CenterLight PACE一站式全面醫療護理計劃

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
王女士在舊金山登上郵輪，開始旅程。（王女士提供）

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

2024-06-05 02:19
雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險。(Pete Nuij / Unsplash)

太驚人 加州發生第一起黑熊殺人且啃食屍體的案件

2024-06-06 17:47
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09
Trader Joe's保溫包一上貨架就被搶空，原價3.99元被炒到50元。（林育珍提供）

Trader Joe's保冷袋上架被搶空 3.99元被炒到50元

2024-06-06 19:33

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠