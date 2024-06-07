北加祭孔大典委員會 拜訪世界日報

北加州祭孔大典委員會成員拜會世界日報，總經理李銘濱（中）接待。（世界日報提供）

北加州 祭孔大典委員會的成員日前拜訪世界日報 舊金山社總經理李銘濱，兩方對祭孔大典活動進行討論，相談甚歡。

北加 州祭孔大典委員會主委牟善竹表示，今年9月22日將在南灣僑教中心舉辦祭孔大典，祭孔大典遵循古禮，將請僑團領袖和社會賢達人士擔任陪祭官，其中，李銘濱也將是陪祭官之一，此活動能提高中華文化的影響力。委員會已成立43年，希望在海外、美國繼續發揚光大「仁者愛人」的孔子理念，做好中華文化的傳承工作。

牟善竹表示，北加州祭孔大典委員會和台北孔廟在2004年成為姐妹會，台北孔廟對於北加州祭孔大典幫助很多，這次的大典將提供不少古樂器。她說，孔子非常注重音樂、會演奏很多樂器，是一個有名的音樂家，古樂器演奏的音樂具有震撼力，能夠把和諧的氣氛帶到典禮上，讓參與者古代傳統文化氛圍中感受祭祀。

她說，孔子誕辰紀念日就是教師節，祭孔大典當天委員會也會表彰教師。孔子的理念包含「尊師重道」，教師們培育英才，十年樹木、百年樹人，屆時現場會升起表示「桃李滿天下」寓意的花圈，代表著對教師們的敬愛。

牟善竹表示，北加州祭孔大典委員會和世界日報的理念相近，交流非常愉快，她相信理念相近的人一起出錢出力，共襄盛舉，繼續傳承中華文化。