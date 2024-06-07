北加祭孔大典委員會 拜訪世界日報
北加州祭孔大典委員會的成員日前拜訪世界日報舊金山社總經理李銘濱，兩方對祭孔大典活動進行討論，相談甚歡。
北加州祭孔大典委員會主委牟善竹表示，今年9月22日將在南灣僑教中心舉辦祭孔大典，祭孔大典遵循古禮，將請僑團領袖和社會賢達人士擔任陪祭官，其中，李銘濱也將是陪祭官之一，此活動能提高中華文化的影響力。委員會已成立43年，希望在海外、美國繼續發揚光大「仁者愛人」的孔子理念，做好中華文化的傳承工作。
牟善竹表示，北加州祭孔大典委員會和台北孔廟在2004年成為姐妹會，台北孔廟對於北加州祭孔大典幫助很多，這次的大典將提供不少古樂器。她說，孔子非常注重音樂、會演奏很多樂器，是一個有名的音樂家，古樂器演奏的音樂具有震撼力，能夠把和諧的氣氛帶到典禮上，讓參與者古代傳統文化氛圍中感受祭祀。
她說，孔子誕辰紀念日就是教師節，祭孔大典當天委員會也會表彰教師。孔子的理念包含「尊師重道」，教師們培育英才，十年樹木、百年樹人，屆時現場會升起表示「桃李滿天下」寓意的花圈，代表著對教師們的敬愛。
牟善竹表示，北加州祭孔大典委員會和世界日報的理念相近，交流非常愉快，她相信理念相近的人一起出錢出力，共襄盛舉，繼續傳承中華文化。
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