我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

YouTube充斥虛假兒童動畫 華人家長控戕害兒童心靈

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
陳女士在YouTube頻道中輸入Cocomelon，第一條出現的就是虛假的動畫內容。她已經在網站上舉報這條內容，目前這條已經下架，但類似的內容還有很多。（受訪者提供）
陳女士在YouTube頻道中輸入Cocomelon，第一條出現的就是虛假的動畫內容。她已經在網站上舉報這條內容，目前這條已經下架，但類似的內容還有很多。（受訪者提供）

國殤日長周末是很多人渴望放鬆身心的時刻。但對於灣區眾多的雙職工家庭來說，卻是無縫銜接，全天候帶孩子的三天。也有幸運的家庭，有父母在身邊可以幫忙照看孩子，但是老人幫忙照看孩子也有意想不到的隱憂。

家住南灣的陳女士和先生都是科技企業的中層，平日工作繁忙。國殤日周末，陳女士的父母希望女兒休息一下，就攔下照看兩個孫輩的責任。不過兩個孩子都是正是活潑愛動的年紀，照看起來並不輕鬆，所以有時會打開電視讓孩子看動畫，這樣照看起來輕鬆一點。

陳女士晚上去接孩子，父母在廚房料理晚餐，兩個孩子在看電視。播放的好像是小孩平常愛看的Cocomelon動畫。陳女士坐在沙發上陪著孩子看了一小會兒，卻發覺有些不對勁。雖然播放的兒歌都是一樣的，人物的外型和內容粗看上去也是一樣，但仔細看主人公小baby JJ的頭髮和眉毛的顏色都不是金黃色，而是紅色。

再仔細看下去，差不多十來分鐘裡有三個故事片段，但內容都和犯罪有關，小朋友無助大哭的場景很多。第一次是JJ突然發現小夥伴被人綁架，第二次是JJ的小夥伴突然掉到路上的一個黑洞裡不見了，第三次是JJ的媽媽把兩個小孩獨自丟在家裡，然後壞人變成媽媽的樣子進屋，後面還倒在地上像死去一樣。

雖然每次都有警察形象的人出現，最後平安無事，但可以看出劇情粗糙，有關恐懼和緊張的情節密集。劇中還有很多不合適的情節，如小夥伴被虛擬火災嚇到的時候，JJ和朋友躲在旁邊偷笑；警察教小朋友用球來砸高處的娃娃，媽媽把洗好的衣服拿出來扔到JJ臉上等。

家長指出，Cocomelon面向的受眾群體是二至四歲的小孩，這樣情節設計非常不合適。陳女士發現，平日裡活潑開朗的小女兒此時非常顯得非常緊張和害怕，眼角還有一滴眼淚。問孩子孩子也說很害怕，可是眼睛還是不自主地被屏幕吸引。

陳女士翻看YouTube網站，發現類似Cocomelon的虛假影片內容還很多，不要說老人小孩，自己一開始都沒有分辨出來。而智能電視的普及，讓很多大人小孩都習慣利用YouTube上的免費資源。可是沒有經過篩選的內容，很多都是不合適小孩的。

其實這樣的事情並不是第一次發生。大約七年前，YouTube就因為虛假「粉紅豬小妹」（Peppa Pig，又譯小豬佩奇、佩佩豬）動畫氾濫被主流媒體廣泛報導。虛假的「粉紅豬小妹」動畫裡充滿了陰鬱的色調、嘈雜的背景，還有血腥和變態的畫面。

陳女士經過這件事也開始關注起孩子觀看的影片內容起來，尤其是已經會自己打開電視，選擇內容看的大女兒。她也特別花時間和父母講明YouTube影片和普通電視的區別，強調還是要讓孩子看正版的內容。

截至發稿本報未獲YouTube回應。

灣區

上一則

祈福騙局節日期高發 官員提醒民眾防詐

下一則

黎：金山需要改變者 而非演說家

延伸閱讀

國殤日周末票房創新低 「芙莉歐莎」、「加菲貓」大賣也救不了

國殤日周末票房創新低 「芙莉歐莎」、「加菲貓」大賣也救不了
國殤日長周末首日 搭機旅客飆破新高

國殤日長周末首日 搭機旅客飆破新高
國殤日假期 康尼島戲水遊客多 華裔家庭享受親子時光

國殤日假期 康尼島戲水遊客多 華裔家庭享受親子時光
化喪子痛服務社區 劉文健父母獲華康會頒獎

化喪子痛服務社區 劉文健父母獲華康會頒獎
國殤日周末 披露街美食節飄香

國殤日周末 披露街美食節飄香

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾4000台灣粉絲瘋狂

2024-05-25 21:10
新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

2024-05-23 18:16
金州勇士隊當家明星柯瑞買下的小樓位置。 (谷歌地圖)

勇士柯瑞850萬元買樓 將改建企業總部

2024-05-19 02:15

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名