YouTube充斥虛假兒童動畫 華人家長控戕害兒童心靈

陳女士在YouTube頻道中輸入Cocomelon，第一條出現的就是虛假的動畫內容。她已經在網站上舉報這條內容，目前這條已經下架，但類似的內容還有很多。（受訪者提供）

國殤日長周末是很多人渴望放鬆身心的時刻。但對於灣區 眾多的雙職工家庭來說，卻是無縫銜接，全天候帶孩子的三天。也有幸運的家庭，有父母在身邊可以幫忙照看孩子，但是老人幫忙照看孩子也有意想不到的隱憂。

家住南灣的陳女士和先生都是科技企業的中層，平日工作繁忙。國殤日周末，陳女士的父母希望女兒休息一下，就攔下照看兩個孫輩的責任。不過兩個孩子都是正是活潑愛動的年紀，照看起來並不輕鬆，所以有時會打開電視讓孩子看動畫，這樣照看起來輕鬆一點。

陳女士晚上去接孩子，父母在廚房料理晚餐，兩個孩子在看電視。播放的好像是小孩平常愛看的Cocomelon動畫。陳女士坐在沙發上陪著孩子看了一小會兒，卻發覺有些不對勁。雖然播放的兒歌都是一樣的，人物的外型和內容粗看上去也是一樣，但仔細看主人公小baby JJ的頭髮和眉毛的顏色都不是金黃色，而是紅色。

再仔細看下去，差不多十來分鐘裡有三個故事片段，但內容都和犯罪有關，小朋友無助大哭的場景很多。第一次是JJ突然發現小夥伴被人綁架，第二次是JJ的小夥伴突然掉到路上的一個黑洞裡不見了，第三次是JJ的媽媽把兩個小孩獨自丟在家裡，然後壞人變成媽媽的樣子進屋，後面還倒在地上像死去一樣。

雖然每次都有警察形象的人出現，最後平安無事，但可以看出劇情粗糙，有關恐懼和緊張的情節密集。劇中還有很多不合適的情節，如小夥伴被虛擬火災嚇到的時候，JJ和朋友躲在旁邊偷笑；警察教小朋友用球來砸高處的娃娃，媽媽把洗好的衣服拿出來扔到JJ臉上等。

家長指出，Cocomelon面向的受眾群體是二至四歲的小孩，這樣情節設計非常不合適。陳女士發現，平日裡活潑開朗的小女兒此時非常顯得非常緊張和害怕，眼角還有一滴眼淚。問孩子孩子也說很害怕，可是眼睛還是不自主地被屏幕吸引。

陳女士翻看YouTube網站，發現類似Cocomelon的虛假影片內容還很多，不要說老人小孩，自己一開始都沒有分辨出來。而智能電視的普及，讓很多大人小孩都習慣利用YouTube上的免費資源。可是沒有經過篩選的內容，很多都是不合適小孩的。

其實這樣的事情並不是第一次發生。大約七年前，YouTube就因為虛假「粉紅豬小妹」（Peppa Pig，又譯小豬佩奇、佩佩豬）動畫氾濫被主流媒體廣泛報導。虛假的「粉紅豬小妹」動畫裡充滿了陰鬱的色調、嘈雜的背景，還有血腥和變態的畫面。

陳女士經過這件事也開始關注起孩子觀看的影片內容起來，尤其是已經會自己打開電視，選擇內容看的大女兒。她也特別花時間和父母講明YouTube影片和普通電視的區別，強調還是要讓孩子看正版的內容。

截至發稿本報未獲YouTube回應。