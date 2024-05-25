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聖市改合約 與49人隊訴訟和解

編譯組／綜合報導
聖他克拉拉市與舊金山49人隊歷經多年衝突，雙方已解決最後一場懸而未決的訴訟，邁向和解。(圖取自李維體育場臉書)
聖他克拉拉市與舊金山49人隊歷經多年衝突，雙方已解決最後一場懸而未決的訴訟，邁向和解。(圖取自李維體育場臉書)

聖他克拉拉市與舊金山49人隊歷經多年衝突，雙方已解決最後一場懸而未決的訴訟，邁向和解。

根據聖市新聞稿，和解協議將透過改變市府與49人隊合約，在未來兩年為聖他克拉拉帶來2000萬收益，其中包括下一財政年度280萬元。協議將體育場管理局積欠49人隊金額、自2230萬元減至1480萬元。這個結果是在49人隊提出「最佳與最終提案」(best and final offer)兩個月後，聖市將從李維體育場收入增加獲益。

由聖市議會成員組成的體育場管理局，日前在非公開會議以5比2結果通過此一解決方案。但是，市長吉爾默(Lisa Gillmor)與議員渡邊(Kathy Watanabe)表達反對。

聖市府經理兼體育場管理局執行主任格羅根(Jovan D. Grogan)聲明表示，相信和解協議解決關鍵問題，並為體育場管理局與聖他克拉拉居民提供公平與有利的解決方案，為聖市實現短期與長期經濟利益。

現有協議規定49人隊在NFL賽事中，向市府支付公共安全費用，體育場管理局則報銷部分費用。每場比賽報銷減少10萬8000元，並將對非NFL比賽增加4元的門票附加費用，以協助進一步報銷。

49人隊總律師伯奇曼(Jihad Beauchman)告訴「聖荷西焦點報」，和解協議通過，將快速為市府總基金籌集2000萬元，並結束49人隊與體育場管理局之間所有剩餘訴訟。期待與聖市開始新階段合作夥伴關係。

先前，雙方有爭議衝突包括球隊租金與體育場活動宵禁問題，包括體育場營運、深夜噪音管制與財務管理等爭議。

聖市議員貝克(Anthony Becker)表示，和解是一場勝利，透過改變市府與49人隊合約，不再陷入訴訟。過去持續訴訟，其所導致的財務影響，已傷害城市本身。和解之後，可以繼續向前了。

NFL 租金 宵禁

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