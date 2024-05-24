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國殤日前夕 聖荷西警局紀念13名殉職警

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖荷西代理警察局長約瑟夫表示：聖荷西警局的警員「每天上班都隨時準備好為了我們的社區而獻出生命。」(記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西代理警察局長約瑟夫表示：聖荷西警局的警員「每天上班都隨時準備好為了我們的社區而獻出生命。」(記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西警局在國殤日前夕舉行紀念儀式祭奠歷年來因公殉職的13名警員。聖荷西警方高層，聖荷西市長、市議員及殉職警員家屬等參加了在聖荷西警察局總部舉行的紀念儀式。

聖荷西警局始建於1849年，已經有175年的歷史，迄今共有13名警員在執法過程中喪生。最早因公殉職的哈巴德警官（Sgt. Morris Van Dyck Hubbard）是1924年在解救被劫持人質過程中被凶手近距離射擊身亡。最近殉職的兩位包括2015年在接到報警後上門查看時候被凶手槍殺的強森警員（Michael J. Johnson）和2016年因為自己警用機車和其他車輛相撞身亡的凱瑟曼警員（ Michael J. Katherman）。

聖荷西代理警察局長約瑟夫（Paul Joseph)表示，聖荷西警局的警員來自多元的文化背景有著不同的人生經歷，但是他們的共同特點是「每天上班都隨時準備好為了我們的社區而獻出生命。」

市長馬漢表示，任何紀念活動也無法治癒這樣的傷痛和彌補受到的損失。今天所能做的，就是更好地記住這些警員和他們的英勇事蹟。

紀念儀式現場宣讀了每一位殉職警員的姓名，並敲鐘、鳴炮、鳴槍致意。警員代表向殉職警員紀念碑敬獻了花圈。殉職警員家屬向紀念碑獻上白色玫瑰花。

聖荷西前任警察局長馬塔（Anthony Mata）在今年3月退休，聖荷西目前仍然在尋找下一任警察局長的過程中。麥塔1996年加入聖荷西警局，一路升遷，直到2021年當上警長。他就任警長之時，聖荷西警局正因為種族歧視臉書貼文，過度暴力執法以及在2020年佛洛伊德抗議遊行中針對和嘲笑抗議者而飽受爭議。

警員代表向殉職警員紀念碑敬獻花圈。(記者徐蓓蓓╱攝影）
警員代表向殉職警員紀念碑敬獻花圈。(記者徐蓓蓓╱攝影）

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