親情電影「柔依的選擇」 兩場放映會

柔依的選擇是一部溫馨而又張力十足、近兩小時的家庭劇片。（主辦單位提供）

總部位於聖他路薩（Santa Rosa）的以馬內利資源服務事工，將於6月1日、2日下午2時分別在山景城Century Cinema 16和佛利蒙Cinemark Century戲院放映電影「Zoe's Choice（柔依的選擇）」，這是一部溫馨而又張力十足、近兩小時的家庭劇片，片中敘述美麗堅強的少女柔依，是在父母不容易的情況生下來的，長大後她面臨學業未完又懷孕的關頭。她從姨媽家這隻患了重病的寵物 狗身上，看到生命的價值。

影片卡司為男主角李龍範（Yong Beom Lee）、女主角韓超穎（Hillary Han）、導演林昌弘、編劇呂季霓，全片攝製於台灣與舊金山灣區 的北灣酒鄉蘇諾瑪縣（Sonoma County），電影攝製長達3年，故事感人甚深，由嬰孩到可愛的數十位可愛童星，以及表演才華的狗明星，贏得許多喜愛。

柔依與男友的精彩對手戲，引人深思愛情與責任的衝擊。本片歷經多年籌畫，與疫情 中開拍，聚集上百位演員、幕後工作人員，齊心協力完成製作、 觀賞預告片：https://youtu.be/u5C3ClDdjsE?feature=shared。

以馬內利資源服務事工是非營利機構，2003年成立於聖他路薩，藉著大眾傳播來製作公益影視。起初製作劇情紀錄片「毒海重生」、「飛越迷信」、「過癮」、談話性電視節目及網上聖經課程，2017年起開始製作劇情片，包括短片「再玩一次」、「想回家」。