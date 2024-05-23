我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

親情電影「柔依的選擇」 兩場放映會

記者江碩涵／聖荷西報導
柔依的選擇是一部溫馨而又張力十足、近兩小時的家庭劇片。（主辦單位提供）
柔依的選擇是一部溫馨而又張力十足、近兩小時的家庭劇片。（主辦單位提供）

總部位於聖他路薩（Santa Rosa）的以馬內利資源服務事工，將於6月1日、2日下午2時分別在山景城Century Cinema 16和佛利蒙Cinemark Century戲院放映電影「Zoe's Choice（柔依的選擇）」，這是一部溫馨而又張力十足、近兩小時的家庭劇片，片中敘述美麗堅強的少女柔依，是在父母不容易的情況生下來的，長大後她面臨學業未完又懷孕的關頭。她從姨媽家這隻患了重病的寵物狗身上，看到生命的價值。

影片卡司為男主角李龍範（Yong Beom Lee）、女主角韓超穎（Hillary Han）、導演林昌弘、編劇呂季霓，全片攝製於台灣與舊金山灣區的北灣酒鄉蘇諾瑪縣（Sonoma County），電影攝製長達3年，故事感人甚深，由嬰孩到可愛的數十位可愛童星，以及表演才華的狗明星，贏得許多喜愛。

柔依與男友的精彩對手戲，引人深思愛情與責任的衝擊。本片歷經多年籌畫，與疫情中開拍，聚集上百位演員、幕後工作人員，齊心協力完成製作、 觀賞預告片：https://youtu.be/u5C3ClDdjsE?feature=shared。

以馬內利資源服務事工是非營利機構，2003年成立於聖他路薩，藉著大眾傳播來製作公益影視。起初製作劇情紀錄片「毒海重生」、「飛越迷信」、「過癮」、談話性電視節目及網上聖經課程，2017年起開始製作劇情片，包括短片「再玩一次」、「想回家」。

寵物 疫情 灣區

上一則

文體會年會落幕 預告8/24童玩節更好玩

下一則

「汲古書會」師生聯展 揮灑「翰墨奇緣」

延伸閱讀

「揭開黃柳霜的面紗」 她的傳家寶是...

「揭開黃柳霜的面紗」 她的傳家寶是...
台灣新文化部長 73歲小野 「真心話大冒險」很不政治正確

台灣新文化部長 73歲小野 「真心話大冒險」很不政治正確
賴清德就職日 電影《澎湖海戰》發布海報 這4字引熱議

賴清德就職日 電影《澎湖海戰》發布海報 這4字引熱議
華人視角題材 好萊塢電影「SIGH」5/24上映

華人視角題材 好萊塢電影「SIGH」5/24上映
煙台「文成城堡」 首富的流金幻影

煙台「文成城堡」 首富的流金幻影

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心