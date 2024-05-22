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保險估算失準？阿縣地檢長起訴 Farmers︰指控不實

記者劉先進╱屋崙報導
阿拉米達縣地檢長官善貞宣布，起訴保險公司Farmers Insurance Exchange違反保險條例的規定。（記者劉先進╱攝影）
阿拉米達縣地檢長官善貞宣布，起訴保險公司Farmers Insurance Exchange違反保險條例的規定。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）21日宣布，其辦公室消費者司法科已經起訴保險公司Farmers Insurance Exchange，指控其使用第三方軟件應用程式，通過向房主收取保費來欺詐房主。而應用程式並沒有為投保房屋提供足夠的保險，向消費者提供的重建成本估算不準確，遠遠低於發生災害時重建房屋所需的金額。這違反了保險條例的規定，即任何此類溝通都必須「包括重建整個被保險結構所需的合理費用」。訴訟要求保險公司賠償損失並發布禁令，禁止保險公司系統性地低估阿縣投保房屋的價值。

Farmers Insurance承保商占加州房屋保險市場的15%。官善貞說，保險公司使用的第三方軟體，該軟體根據一般特徵即房屋的郵編、而非特定房屋的實際特徵估算，或者沒有根據正確的重建成本估算。屋主購買的保險金額是基於假設重建房屋的估算，而不是消費者購買保險的實際房屋。通過避免獲取有關房屋實際特徵和特性的詳細資訊所需的成本，保險提供商提供了較低的保費，以提高其在市場上的競爭地位。然而，這種做法也導致了加州系統性的保險不足，使房主沒有辦法更換通常是他們最寶貴的資產。

起訴書稱，儘管房屋保險公司有義務與消費者進行誠信交易，但房屋不足額保險計畫違反了多項加州法律，包括保險法法規以及加州不公平競爭法和虛假廣告法。訴訟要求民事處罰和禁令，禁止房屋保險公司繼續其損害全加州房主利益的行為。

官善貞說，保險公司與房主之間的關係必然是知識、專業技能、資訊和討價還價能力的不平等，房主依賴於保險公司的誠信行事。當保險公司向屋主提供重建成本估算時，該估算必須與屋主的實際房屋有關，而不是與某個符合保險公司底線的假設房屋機構有關。保險公司必須披露所有只有他們才知道的、對房主保單至關重要的事實。

官善貞認為，保險公司對65歲或以上的潛在客戶負有誠實、誠信和公平交易的額外責任。這項訴訟將確保房主在購買保險之前獲得他們有權獲得的資訊，從而使他們能夠充分保護通常是他們最寶貴的資產。她認為，此時提起訴訟的好處之一是，為更公平的商業行為和更可信、更公正的商業行為奠定基礎。如果加州的房主認為他們被房屋保險公司告知的重置成本估算過低，導致承保範圍不足，阿縣地檢長辦公室消費者司法科鼓勵消費者填寫欺詐投訴表。

加州房屋保險因為山火風險和建築成本增加，已經大幅上漲，目前還不清楚上述訴訟是否會影響保險公司對投保房屋的報價。

Farmers保險公司發言人對本報表示，訴訟中的指控根本不正確，該公司不尋求提供較低的重建成本估算。打算與地檢長辦公室討論此問題。期待解決這些問題並捍衛自己的立場。

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