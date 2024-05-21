華裔長者 促市府興建長者低收入可負擔性住房

華裔長者敦促市府興建長者低收入可負擔性住房。右一為市議長佩斯金。（記者李怡╱攝影）

數百名華裔長者、社區領袖以及住房、租戶權利和服務提供者代表20日聚集在舊金山 市政府附近的Mary Helen Roger長者公寓內，敦促市府興建長者低收入 可負擔性住房，宣布聯合支持將由市議長佩斯金（Aaron Peskin）提出的 「擴大長者、薪資家庭和殘障人士的經適房建設」提案。

佩斯金表示， 他將向市議會提交此提案。 經市議會批准後，法案將於 11 月由選民投票決定。 提案的背景是因為舊金山現有的經濟適用房的價格仍然偏高，對於市內的長者，低收入群體和殘障家庭來說還是難以負擔。 佩斯金說，這項提案將建造 兩千多套住房，讓長者和低收入的群體以他們收入三分之一的租金 即可入住。

華協中心行政主任楊重賢（Malcom Yeung）表示，這是一個全市長者希望能夠團結起來支持的提案。因現在的住房環境，已經將多數的低收入家庭和長者們排除在外。 這一提案將對舊金山的住房系統做出必要的改變。

安老自助處行政主任鐘月娟(Anni Chung) 說：「這項提議將確保開發我們需要的可負擔得起的住房。沒有這一法案的平衡，社區中太多的長者將無法獲得負擔得起的住房 ，並將面臨流離失所甚至無家可歸的情況。」

社區住客聯會主席梁榮浩稱，代表住客聯會3000多會員和低收入長者家庭和殘障人士，一起爭取真正的可負擔住房。「 因舊金山目前的現狀是，我們好多的會員當中，等待長者住房申請超過十年以上毫無音訊，或因收入過低而被告知不符合申請的資格，這對於長者們是很不公平的。 感謝佩斯金提出此提案，讓更多弱勢族群可以得到住房。」

如果獲得選民批准，提案將規劃並專門提供資金，以擴收入最低的老年人、家庭和殘障人士的住房機會，並在四年內利用這筆資金建造2200多套住房，提供給目前沒有資格享受當今住房制度的人。