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華裔藝術家母女檔 演出「花和霧」

記者楊逸辰╱舊金山報導
陳愉演出照片。（圖片來源：活動官方）
陳愉演出照片。（圖片來源：活動官方）

華人藝術家顧眉（Melissa Wong）和她同是藝術家的母親陳愉帶來的藝術演出「花和霧」（Flowers and Fog），日昨正式在舊金山的加藝劇院（The Gateway Theater）上演，吸引大批舊金山的舞臺戲劇愛好者前來觀看。

「花和霧」是一部母女合作的全新代際表演作品。顧眉和她的母親在作品中探索了華人祖先的療癒、語言和家庭關係。作品經過多年的製作，探討了父母與孩子之間的關係，以及其不可避免的破裂和重新連結。顧眉和她的母親都是藝術家，她們建立了一種既特殊又典型的聯繫。二人都透過電影、現代舞、變裝和中國古典歌曲遵循自己獨特的藝術血統，在這些藝術中間找到一個彼此相遇的地方。

「花和霧」的表演，從母親陳愉回憶她小時趕車參加中華傳統舞蹈課開始，到顧眉為觀眾帶來一場「西游記」猴王孫悟空上身的演出，再到母親陳愉曾在內蒙古馴馬的經歷和隻身前往美國的決定，最後母女二人坐下回憶她們分別在幼時經歷的點點滴滴，分享她們代際之間的關係再到母親陳愉和自己父母之間的關係。從中體現出一代接一代對上一輩人文化的融合和發展。

作品名稱「花和霧」來自唐朝詩人白居易的詩句「花非花，霧非霧。夜班來，天明去」，體現了作為主角的母女二人和中華文化之間藕斷絲連的聯係。

陳愉在舞臺劇的演出過程中用美聲唱法歌唱了不少中華民國大陸時代的傳統歌曲，包括「送別」、「本事」、「松花江上」等華人耳熟能詳的旋律，勾起華人不少關於民國初期的歷史回憶。陳愉的父親在1950年被中共政府定為反革命分子。她在文化大革命期間逃往內蒙古生活五年，最終在改革開放初期移民至紐約市。

顧眉的父親是美國白人。她從小熱愛藝術表演。她曾因為自己的華人血統而感到困惑，甚至拒絕讓母親出現在學校接她放學，直到後來，她學習了中文，才慢慢接受了自己華裔的部分，這些都被母親看在眼裡，是女兒徹底長大的象徵。

繼18日和19日兩天的演出后，「花和霧」將于25日和26日的下午3-4時在加藝劇院再次演出。演出前兩個小時觀眾們還可以在花園角廣場享受演出方為他們準備的野餐活動。

顧眉演出照片。（圖片來源：活動官方）
顧眉演出照片。（圖片來源：活動官方）
顧眉和母親陳愉母女合作演出照片。（圖片來源：「花和霧」活動官方網站）
顧眉和母親陳愉母女合作演出照片。（圖片來源：「花和霧」活動官方網站）

華人 舊金山 中華民國

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