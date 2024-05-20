華裔藝術家母女檔 演出「花和霧」

陳愉演出照片。（圖片來源：活動官方）

由華人 藝術家顧眉（Melissa Wong）和她同是藝術家的母親陳愉帶來的藝術演出「花和霧」（Flowers and Fog），日昨正式在舊金山 的加藝劇院（The Gateway Theater）上演，吸引大批舊金山的舞臺戲劇愛好者前來觀看。

「花和霧」是一部母女合作的全新代際表演作品。顧眉和她的母親在作品中探索了華人祖先的療癒、語言和家庭關係。作品經過多年的製作，探討了父母與孩子之間的關係，以及其不可避免的破裂和重新連結。顧眉和她的母親都是藝術家，她們建立了一種既特殊又典型的聯繫。二人都透過電影、現代舞、變裝和中國古典歌曲遵循自己獨特的藝術血統，在這些藝術中間找到一個彼此相遇的地方。

「花和霧」的表演，從母親陳愉回憶她小時趕車參加中華傳統舞蹈課開始，到顧眉為觀眾帶來一場「西游記」猴王孫悟空上身的演出，再到母親陳愉曾在內蒙古馴馬的經歷和隻身前往美國的決定，最後母女二人坐下回憶她們分別在幼時經歷的點點滴滴，分享她們代際之間的關係再到母親陳愉和自己父母之間的關係。從中體現出一代接一代對上一輩人文化的融合和發展。

作品名稱「花和霧」來自唐朝詩人白居易的詩句「花非花，霧非霧。夜班來，天明去」，體現了作為主角的母女二人和中華文化之間藕斷絲連的聯係。

陳愉在舞臺劇的演出過程中用美聲唱法歌唱了不少中華民國 大陸時代的傳統歌曲，包括「送別」、「本事」、「松花江上」等華人耳熟能詳的旋律，勾起華人不少關於民國初期的歷史回憶。陳愉的父親在1950年被中共政府定為反革命分子。她在文化大革命期間逃往內蒙古生活五年，最終在改革開放初期移民至紐約市。

顧眉的父親是美國白人。她從小熱愛藝術表演。她曾因為自己的華人血統而感到困惑，甚至拒絕讓母親出現在學校接她放學，直到後來，她學習了中文，才慢慢接受了自己華裔的部分，這些都被母親看在眼裡，是女兒徹底長大的象徵。