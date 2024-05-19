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方家元被提名社區領袖 獲邀至華府

本報記者╱舊金山報導
全美41個州300多人聚集在美國副總統賀錦麗官邸天文台環路一號，慶祝亞太裔傳統月。（方家元提供）
全美41個州300多人聚集在美國副總統賀錦麗官邸天文台環路一號，慶祝亞太裔傳統月。（方家元提供）

副總統賀錦麗日前開放華府的官邸，邀請全美41個州的亞太裔社區領袖，共同慶祝5月亞太裔傳統月。灣區Afficient Academy（AA智能教育）創辦人方家元受聯邦眾議員羅康納（Ro Khana）提名， 赴華府與全美亞裔社區共慶一個屬於自己的日子。

來自41州的300多人聚集在美國副總統官邸天文台環路一號（Number One Observatory Circle）的草坪上。大家身著色彩繽紛、體現所屬族裔文化的服裝，穿梭於美國亞太裔、夏威夷原住民和太平洋島民傳統的夜市中，一起欣賞20多個亞太裔特色供應商的現場表演、美食和藝術品，包括舞龍舞獅，夏威夷舞蹈、日本大鼓、古箏，更少不了廣東點心和珍珠奶茶。

方家元是北京清華大學學士、柏克萊加大電機工程博士，在紐約州立大學賓漢頓分校及聖他克魯茲加大擔任電機工程系教授超過12年，獲得終身教授。他曾獲美國國家科學基金會「青年研究者」獎、電子工程師協會(IEEE)傑出技術獎、舊金山灣區華人工程師協會年度企業家獎、清華大學企業家協會年度企業家獎等。

身為3個孩子的父親，方家元積極參與孩子K-12階段的教育。在培育3個孩子的過程中，方家元有機會體驗和評估很多線上及線下的教育課程，發現現代科技還沒有被廣泛和有效地運用到中小學教育當中。他創辦的Afficient Academy，利用人工智能現代科技，大幅提高中小學生學習效率和學習質量。

灣區Afficient Academy（AA智能教育）創辦人方家元獲聯邦眾議員羅...
灣區Afficient Academy（AA智能教育）創辦人方家元獲聯邦眾議員羅康納（Ro Khana）提名，前往華府出席在副總統賀錦麗官邸舉辦的慶祝亞太裔傳統月活動 。（方家元提供）

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