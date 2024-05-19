專家組織集會 促市府重視藥物過量危機
由醫生、公共健康專家和社區組織組成的集會人群上周在舊金山首席法醫辦公室前召開新聞發布會，呼籲重視舊金山市藥物過量危機。集會人士紀念了自2020年1月以來因服藥過量而造成的3026人生命損失，並呼籲採取緊急行動，應對此一緊急的公共衛生事件。
發言者倡導基於證據的公共衛生解決方案，以解決藥物過量危機；主張在預防、治療和社區為基礎的措施的加大投資，對遏制服藥過量死亡潮至關重要。
發言者之一、UCSF的藥物成癮治療專家西卡隆博士（Dr. Dan Ciccarone）指出，3,000多人的死亡是一個難以忽視的事實，因為它凸顯了我們與藥物濫用相關的公共政策中有3,000多次的失敗，顯示我們沒有聽取政策專家、醫生的意見，也沒有遵循2022年的用藥過量計畫，表明我們的一致性、創造性、勇氣、協作性或全面性不夠，因此我們的政策無法發揮作用。
發言者呼應的關鍵主題之一，是「恥辱」對與藥物濫用障礙鬥爭個人的有害影響。他們指出，需要消除有關藥物濫用障礙的有害刻板印象和誤解，並強調「恥辱」阻止個人尋求挽救生命的治療和支持。對抗藥物成癮的組織HealthRIGHT 360的政策與公共事務副總裁麥可葉（Gary McCoy）表示，一個多世紀以來，恥辱、邊緣化和政治化仍然是國家應對毒品問題的威脅。
此外，這次發布會還提出使用監禁措施的意外影響，導致服藥過量死亡人數激增。倡議者呼籲，增加對預防、治療和社區導向的解決方案的投資，以應對不斷升級的藥物過量危機，而不是繼續採取懲罰措施。
青年婦女自由中心的JuJu Pikes-Prince說，「我們要求城市領導人和政策制定者採取行動，解決芬太尼成癮的根本原因，擴大獲得治療和支持服務的機會，並防止進一步的生命損失」。
這項由醫生、公共衛生專家和社區組織組成的集會聯盟，包括青年婦女自由中心、毒品政策聯盟、SF 公設辯護人辦公室、減少危害治療中心、HealthRIGHT 360和不傷害聯盟等，他們重申其致力於通過集體行動和合作應對用藥過量危機，號召政策制定者、醫療保健提供者和社區領袖，共同實施全面的、基於證據的解決方案，優先考慮拯救生命和建立更健康、更有復原力的社區。
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