專家組織集會 促市府重視藥物過量危機

集會人群14日在舊金山首席法醫辦公室前舉行新聞發布會，呼籲政府採取緊急行動，應對舊金山市藥物過量危機。（取自X：The Worker Agency）

由醫生、公共健康專家和社區組織組成的集會人群上周在舊金山 首席法醫辦公室前召開新聞發布會，呼籲重視舊金山市藥物過量危機。集會人士紀念了自2020年1月以來因服藥過量而造成的3026人生命損失，並呼籲採取緊急行動，應對此一緊急的公共衛生事件。

發言者倡導基於證據的公共衛生解決方案，以解決藥物過量危機；主張在預防、治療和社區為基礎的措施的加大投資 ，對遏制服藥過量死亡潮至關重要。

發言者之一、UCSF的藥物成癮治療專家西卡隆博士（Dr. Dan Ciccarone）指出，3,000多人的死亡是一個難以忽視的事實，因為它凸顯了我們與藥物濫用相關的公共政策中有3,000多次的失敗，顯示我們沒有聽取政策專家、醫生的意見，也沒有遵循2022年的用藥過量計畫，表明我們的一致性、創造性、勇氣、協作性或全面性不夠，因此我們的政策無法發揮作用。

發言者呼應的關鍵主題之一，是「恥辱」對與藥物濫用障礙鬥爭個人的有害影響。他們指出，需要消除有關藥物濫用障礙的有害刻板印象和誤解，並強調「恥辱」阻止個人尋求挽救生命的治療和支持。對抗藥物成癮的組織HealthRIGHT 360的政策與公共事務副總裁麥可葉（Gary McCoy）表示，一個多世紀以來，恥辱、邊緣化和政治化仍然是國家應對毒品 問題的威脅。

此外，這次發布會還提出使用監禁措施的意外影響，導致服藥過量死亡人數激增。倡議者呼籲，增加對預防、治療和社區導向的解決方案的投資，以應對不斷升級的藥物過量危機，而不是繼續採取懲罰措施。

青年婦女自由中心的JuJu Pikes-Prince說，「我們要求城市領導人和政策制定者採取行動，解決芬太尼成癮的根本原因，擴大獲得治療和支持服務的機會，並防止進一步的生命損失」。

這項由醫生、公共衛生專家和社區組織組成的集會聯盟，包括青年婦女自由中心、毒品政策聯盟、SF 公設辯護人辦公室、減少危害治療中心、HealthRIGHT 360和不傷害聯盟等，他們重申其致力於通過集體行動和合作應對用藥過量危機，號召政策制定者、醫療保健提供者和社區領袖，共同實施全面的、基於證據的解決方案，優先考慮拯救生命和建立更健康、更有復原力的社區。