藥物過量危機 金山衛生局行為療法介入

舊金山行為健康與心理健康總監庫寧斯對過度用藥死亡數量做出回應。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 首席法醫辦公室初步數據顯示，今年2月舊金山有64人因意外服藥過量而喪生，比去年同期的52人更多，且大多數死亡涉及芬太尼。舊金山行為健康心理健康總監庫寧斯（Hillary Kunins）表示，政府非常重視這些死亡案例，目前舊金山公共衛生局（San Francisco Department of Public Health，DPH）的應對重點是關注拯救生命措施，這意味「成癮治療」更加容易獲得和接受。

她強調，DPH將資源集中在藥物過量發生率高的社區和個人，包括曾服用過藥物的人、無家可歸或住房不穩定的人。最有效的干預措施之一，是治療鴉片類藥物使用障礙或藥物成癮的藥物，可將死亡風險降低約50%。庫寧斯表示，這些藥物的有效性顯著，可以挽救生命，而且每個人都可以獲得。目前，丁丙諾啡可在舊金山的衛生健康系統中獲取，包括初級保健機構；美沙酮則僅在獲得許可的鴉片類藥物治療項目中提供。

DPH投資 的另一個治療介入措施是緊急管理（contingency management）。這是一種行為療法，可以幫助人們停止使用甲基安非他命和古柯鹼等興奮劑藥物，並繼續接受治療。庫寧斯表示，「希望每個人都知道，儘管成癮是一種慢性疾病，但康復是可能的，患者們可以擺脫毒癮並進入更健康的生活」。

藥物濫用服務副醫療主任索蘭（Christy Soran）表示，緊急管理是針對興奮劑使用患者的實證治療，使用強化或獎勵來尋求正向行為改變，例如停止使用興奮劑或參與治療。持續強化正向健康行為，可訓練大腦將行為與正向的獎勵聯繫起來，並隨著時間的推移而維持這種行為。