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參考大學學費回本時間 79%公立院校 5年內回本

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯州大畢業生，收入增加率全美第一。（洛杉磯州大提供）
洛杉磯州大畢業生，收入增加率全美第一。（洛杉磯州大提供）

灣區非營利組織「College Futures Foundation」近日發布「Golden Opportunities」報告，與其他報告以學費或期望收入不同，這份以「回本」為基本概念，也就是從大學畢業後，畢業生自己多快能賺回學費。這點對來自中低收家庭的清寒學生特別重要，因為他們不能花太多錢念書，畢業後還要幫家裡賺錢。

結果在意料之中，也在意料之外：社區學院、加州州大、加州大學的清寒畢業生，賺回學費的時間最短，其次是非營利的私立大學；最誇張的是營利私大，有些十年才能回本，另有24間這輩子都不可能回本。

College Futures Foundation的計算標準有三：

・加計所有補助後的學士學位淨成本

・登記入學十年後的平均收入

・畢業生與只有高中文憑者的薪水差異

（中低收入戶的年收門檻為7萬5000元）

全部都是來自聯邦的資料顯示，聖伯納汀諾州大的畢業生不到三個月就能回本，因為清寒學生能在四年內畢業，扣掉補助後的學費總計不會超過5000元，但之後他們的年收應能達到5萬3000元，並兩倍於高中畢業生。

洛杉磯加大的清寒畢業生回本的時間也只要七個月，只要他們能找到一份中上工作就成。整體而言，79%公立院校的清寒學生都能在五年內回本，三分之一院校少於一年。

報告的作者Michael Itzkowitz強調，這真的是第一份從回本角度看學位價值的報告。他在歐巴馬總統任內擔任過聯邦教育部「College Scorecard」的計畫負責人，現為華府智庫HEA的負責人。

CalMatters就報告資料進一步分析，發現加州部分非營利私大的回本時間跟州大、加大差不多，特別是史丹福。該校加計補助後，清寒學生等於不用繳學費，不過只有4%的申請者能夠得到補助。不過，州大三個校區超過70%的學生都能獲得補助，這也是為何加州清寒學生願意念公校。

營利私大 超過13年回本

Pitzer College、Pomona College、南加大與部分非營利私校，清寒畢業生也能在一年內回本。但是相比之下，營利私大的畢業生就很難回本了，一般需要13年，包含兩所非營利私大在內的24間加州營利院校更是一輩子都賺不回學費。

CalMatters以家住洛杉磯的Nathan Reyes為例，他因為洛杉磯加大太遠太貴，所以選了離家五分鐘車程的洛杉磯州大。正在念三年級的他，畢業後五年的年薪應該可以達到6萬2000元，但念書成本幾乎是零、而且沒有學貸，念書階段需要擔心的只有車子維修費、買書錢與幫家裡打工。

從Nathan Reyes的例子也可以看到兩個重點：第一，不論是兩年的副學士學位，或四年的學士學位，只要能畢業，而且不要半工半讀，成本都不會太高，因為修業時間越長、成本越高。第二，雖然洛杉磯加大的畢業生比洛杉磯州大的畢業生吃香，但是UCLA的成本高達3萬1000元，Cal State LA只要5500元。

洛杉磯加大 加州大學 低收入

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