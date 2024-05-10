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少數族裔女性 患阿茲海默風險更高

記者楊逸辰／舊金山報導
參加座談會的醫師卡尼奧。（翻攝自少數族裔媒體會議）
參加座談會的醫師卡尼奧。（翻攝自少數族裔媒體會議）

少數族裔媒體5月9日開了一場有關阿茲海默症對當代女性影響的線上座談會。老年急診護理醫師卡尼奧（Wynnelena C. Canio）、洛杉磯加大神經病學助理教授聖托斯（Mirella Diaz-Santos）、安老自助處行政總監鍾月娟等專業人士參與。這些阿茲海默症的從業者、研究人員、倡議者和第一手故事講述者討論阿茲海默症如何對女性患者和照護者造成影響。

阿茲海默症俗稱早老性痴呆、老年痴呆，是一種發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病。阿茲海默症的主要危險因子是年齡，而加州的年齡比以往任何時候都要大，加州65歲及以上的成年人數量比其他州都多。女性尤其容易受到這種疾病的影響，占確診人數的近三分之二以及護理人員的60%以上，然而美國有1100萬名女性患有阿茲海默症或正在照顧患有這種疾病的人，這種疾病的負擔也同樣嚴重。

一方面，患有阿茲海默症的女性面臨社會孤立、誤診和恥辱的風險，照顧阿茲海默症患者的女性則因無償和非正式的照護責任而面臨個人、職業和心理健康方面的不利後果。事實上，超過三分之一的美國失智症照護者都是家庭中的女兒，19%的阿茲海默症女性照護者由於照護職責而不得不辭職。

少數族裔媒體開了一場有關阿茲海默症對當代女性影響的線上座談會。（翻攝自少數族裔媒...
少數族裔媒體開了一場有關阿茲海默症對當代女性影響的線上座談會。（翻攝自少數族裔媒體會議）

卡尼奧表示，當談到阿茲海默症時，女性和有色人種社區的風險明顯更高。根據阿茲海默症協會發布的2024年阿茲海默症事實和數據報告，45歲時，女性終生罹患阿茲海默症的風險約為五分之一，男性約為十分之一。「可悲的是，恐懼和恥辱常常阻止許多人尋求資訊、幫助或診斷，直到疾病取得進展。這就是為什麼我們對我們的社區進行有關這種疾病流行情況的教育是如此重要。」她說。

卡尼奧補充說明，阿茲海默症的早期發現和預防非常重要。生活中的女性，無論是朋友、家人還是鄰居，她們可能作為患者或照護者面臨這種具有挑戰性的疾病。她表示，重要的是要認識到每個人都在應對阿茲海默症方面發揮作用，在所有人參與幫助下，可減少這種疾病帶來的負面影響，面對這疾病不會是天方夜譚。

阿茲海默症 加州 洛杉磯加大

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