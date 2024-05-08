僑聯總會理事長童惠珍 拜會國父紀念館

台灣華僑救國總會總會長童惠珍拜訪金山國父紀念館。（記者陳意涵／攝影）

台灣華僑救國總會理事長童惠珍5月7日拜會金山國父紀念館，進行親善訪問。

童惠珍並與僑領舉行座談會。國父紀念館董事長鍾維君、中國國民黨 駐美國總支部常委，中華民國 僑務委員會僑務顧問楊昆山、金山灣區中華民國國慶委員會第47屆主任委員葉雲河、中國國民黨駐美總支部輪值常委王維等人出席活動。

童惠珍邀請各位僑社成員發表對華僑救國總會和中國國民黨的意見。他們紛紛致辭，對中國國民黨的工作有表揚也有批評，在批評方面，有人指出國民黨在2024選戰中失敗，近日馬英九 訪陸，表現親共。

童惠珍提出，近日馬英九前總統去大陸交流，並不是國民黨從反共變成了親共路線。「我們仍然不喜歡共產黨，但是我們要通過交流去保存屬於我們中華民國的歷史。我們去了才能讓大陸人知道，台灣為什麼不想和大陸統一，是因為我們的理念不一樣，我們要的是民主自由，大陸共產黨走的是極權統治。」她說。她也認為，民進黨對台灣年輕世代宣傳台獨思想，缺乏國際大局觀和備戰意識，這也是國民黨需要去致力改革的地方，讓孩子們真正懂得中華民國的歷史和情況。

童惠珍表示，自己一直以來都是做基層的教育工作。她鼓勵僑胞們的二代三代們時常組團回到台灣，去參觀去了解台灣的歷史。她認為，這樣可以讓這些孩子們有著正確的歷史觀，而非偏向民進黨。「教育的事情不是一天兩天，孩子們需要自己去討論去學習，我們可以讓被我們教育的孩子和我們的理念相近，讓他們有共識。」她說。