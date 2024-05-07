我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

一次性資金將枯竭 聖縣學區健康中心要自己籌款

編譯組／綜合報導
矽谷學區的精神健康中心撥款將枯竭，但均表示要自謀資金繼續運營。（取自臉書）
矽谷學區的精神健康中心撥款將枯竭，但均表示要自謀資金繼續運營。（取自臉書）

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖他克拉拉縣（Santa Clara County）為許多學區的行為健康中心提供資金，但要維持這些中心的開放，學校必須尋找新的資金來源。

去年6月，該縣批准了一項1320萬美元的健康中心擴建補助金計畫，該計畫將幫助建立28個健康中心並擴建12個現有健康中心。縣政府出資1210萬美元，其中約1000萬美元來自聯邦「美國救援計劃法案」（American Rescue Plan Act）和州「精神健康服務法案」（Mental Health Services Act）的資金，這些一次性資金即將枯竭，因為縣政府正面臨2億5000萬美元的預算缺口。約110萬美元來自「山谷健康基金會」（Valley Health Foundation）。

撥款將於6月全部發放完畢。健康中心是學生放鬆、接受諮詢和獲得其他健康服務轉介的場所。據該縣稱，每個健康中心的年度成本範圍為13萬3333美元至30萬美元，通常包括人員配備、合同支持服務、材料、培訓和設備。

聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）說，贈款獲得者必須說明他們將如何維持未來的服務，以獲得資助資格。

她告訴「聖荷西焦點報」說：「縣裡的資金專門用於一次性資本投資，以建立這些設施。我們從未打算以持續的方式為健康中心提供資金。」

聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）是當地最大的學區，在41個校區為約2萬5000名學生提供服務，該學區有四個健康中心。其發言人表示將繼續尋求資助，幫助規劃和開設健康中心。

富蘭克林-麥金利學區（Franklin-McKinley School District）為16所學校的約5500名學生提供服務，該學區共有 15個健康中心，平均運營成本約為25萬美元。該學區將使用自己的學習恢復補助金中的一次性資金來支付工人的工資，同時也在尋求更多的資金。

聖他克拉拉縣將健康中心視為重要資源。根據「2024 年聖他克拉拉縣兒童數據手冊」，2023-24 年加州健康兒童調查發現，36%的高中生經歷過持久的悲傷或絕望。

艾倫伯格說，學生在校園內獲得健康服務的可能性是其他地方的21倍，其中一些服務是Medi-Cal可以報銷的，也在學生的醫療保險計劃範圍內。

東聖荷西 Alum Rock 聯合學區獲得了大約360萬美元的撥款，用於開發、啟動和運營八個健康中心，並擴建現有的一個健康中心。學區的目標是在下一個財政年度通過撥款來運營這些中心。

Campbell 聯合高中學區在五個校區為約8400名學生提供服務，該學區有五個健康中心，由學區員工和外部顧問提供服務。學區總監Robert Bravo說，這些中心每年的人員費用約為170萬美元。他說，儘管預算減少，學區並不打算關閉任何中心，並將從普通基金中支付中心的費用。

學區 聖荷西 預算

上一則

大型科技公司削金山辦公空間 只剩過去一半

下一則

紐森：加州旅遊消費額創新高

延伸閱讀

南灣12僑團聯署聲援 獲其他族裔人士支持

南灣12僑團聯署聲援 獲其他族裔人士支持
賓州學區有師生反猶太 聯邦教育部調查

賓州學區有師生反猶太 聯邦教育部調查
聖荷西創新計畫 資助小企業開快閃店 閒置空間添活力

聖荷西創新計畫 資助小企業開快閃店 閒置空間添活力
聖荷西2警員槍戰中彈 1人傷勢危急

聖荷西2警員槍戰中彈 1人傷勢危急
聖荷西資助小企業開快閃店 為市中心添活力

聖荷西資助小企業開快閃店 為市中心添活力

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13
Chipotle在今年4月第一周比去年同期相比，價格漲價6%至7%。（路透）

最低工資法 掀速食漲價潮 Chipotle、Chick-fil-A貴1成

2024-05-01 11:46
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）

加州至少16人 與警察發生衝突後被注射鎮定劑而死

2024-05-04 20:07

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁