一次性資金將枯竭 聖縣學區健康中心要自己籌款

矽谷學區的精神健康中心撥款將枯竭，但均表示要自謀資金繼續運營。（取自臉書）

據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖他克拉拉縣（Santa Clara County）為許多學區 的行為健康中心提供資金，但要維持這些中心的開放，學校必須尋找新的資金來源。

去年6月，該縣批准了一項1320萬美元的健康中心擴建補助金計畫，該計畫將幫助建立28個健康中心並擴建12個現有健康中心。縣政府出資1210萬美元，其中約1000萬美元來自聯邦「美國救援計劃法案」（American Rescue Plan Act）和州「精神健康服務法案」（Mental Health Services Act）的資金，這些一次性資金即將枯竭，因為縣政府正面臨2億5000萬美元的預算 缺口。約110萬美元來自「山谷健康基金會」（Valley Health Foundation）。

撥款將於6月全部發放完畢。健康中心是學生放鬆、接受諮詢和獲得其他健康服務轉介的場所。據該縣稱，每個健康中心的年度成本範圍為13萬3333美元至30萬美元，通常包括人員配備、合同支持服務、材料、培訓和設備。

聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）說，贈款獲得者必須說明他們將如何維持未來的服務，以獲得資助資格。

她告訴「聖荷西焦點報」說：「縣裡的資金專門用於一次性資本投資，以建立這些設施。我們從未打算以持續的方式為健康中心提供資金。」

聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）是當地最大的學區，在41個校區為約2萬5000名學生提供服務，該學區有四個健康中心。其發言人表示將繼續尋求資助，幫助規劃和開設健康中心。

富蘭克林-麥金利學區（Franklin-McKinley School District）為16所學校的約5500名學生提供服務，該學區共有 15個健康中心，平均運營成本約為25萬美元。該學區將使用自己的學習恢復補助金中的一次性資金來支付工人的工資，同時也在尋求更多的資金。

聖他克拉拉縣將健康中心視為重要資源。根據「2024 年聖他克拉拉縣兒童數據手冊」，2023-24 年加州健康兒童調查發現，36%的高中生經歷過持久的悲傷或絕望。

艾倫伯格說，學生在校園內獲得健康服務的可能性是其他地方的21倍，其中一些服務是Medi-Cal可以報銷的，也在學生的醫療保險計劃範圍內。

東聖荷西 Alum Rock 聯合學區獲得了大約360萬美元的撥款，用於開發、啟動和運營八個健康中心，並擴建現有的一個健康中心。學區的目標是在下一個財政年度通過撥款來運營這些中心。

Campbell 聯合高中學區在五個校區為約8400名學生提供服務，該學區有五個健康中心，由學區員工和外部顧問提供服務。學區總監Robert Bravo說，這些中心每年的人員費用約為170萬美元。他說，儘管預算減少，學區並不打算關閉任何中心，並將從普通基金中支付中心的費用。