台裔歌手莊婷婷 高唱回家送祝福

台裔歌手莊婷婷演繹的歌曲是順子的「回家」。（記者劉先進╱攝影）

參與此次全美陽光精神健康盃歌唱大賽的歌手中，有台裔歌手莊婷婷。她選擇的歌曲是順子的「回家」。她說，希望將這首歌送給有精神健康疾病的家人和看護者，「等待家人生病是漫長的，但願他們能回到初心，達到幸福的狀態。」

莊婷婷是北加非營利機構福智分會的樂隊TT&F Band主唱。她笑言，以前有很多上台表演，但這是首次參加歌唱比賽，希望訓練台風。

莊婷婷是首位登台表演的歌手，她並不緊張。她說，不斷練習，會緩解緊張感。「比賽和平常演出大不相同，比賽要準備200%，上場後受到各種因素影響，只能發揮70%。」

來之前，莊婷婷還做了功課，得知主辦方美國華裔精神健康聯盟一直付出、服務社區，所以想藉助歌曲「回家」，送給照顧生病的家人，「在等待家人生病的過程很漫長。我希望用聲音傳遞祝福和正能量，祝福他們回到初心，回到幸福的狀況。」

華人 女生朱原此次參賽歌曲是美聲作品「月亮頌」，選自捷克的歌劇 「水仙女」、她的歌聲高亢嘹亮，不少觀眾鼓掌叫好，憑藉該作品奪得成人組第三名。朱原說，現場舞台和DJ專業，音響設施一流，感覺效果很好。