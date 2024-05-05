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台裔歌手莊婷婷 高唱回家送祝福

記者劉先進 ／屋崙報導
台裔歌手莊婷婷演繹的歌曲是順子的「回家」。（記者劉先進╱攝影）
台裔歌手莊婷婷演繹的歌曲是順子的「回家」。（記者劉先進╱攝影）

參與此次全美陽光精神健康盃歌唱大賽的歌手中，有台裔歌手莊婷婷。她選擇的歌曲是順子的「回家」。她說，希望將這首歌送給有精神健康疾病的家人和看護者，「等待家人生病是漫長的，但願他們能回到初心，達到幸福的狀態。」

莊婷婷是北加非營利機構福智分會的樂隊TT&F Band主唱。她笑言，以前有很多上台表演，但這是首次參加歌唱比賽，希望訓練台風。

莊婷婷是首位登台表演的歌手，她並不緊張。她說，不斷練習，會緩解緊張感。「比賽和平常演出大不相同，比賽要準備200%，上場後受到各種因素影響，只能發揮70%。」

來之前，莊婷婷還做了功課，得知主辦方美國華裔精神健康聯盟一直付出、服務社區，所以想藉助歌曲「回家」，送給照顧生病的家人，「在等待家人生病的過程很漫長。我希望用聲音傳遞祝福和正能量，祝福他們回到初心，回到幸福的狀況。」

華人女生朱原此次參賽歌曲是美聲作品「月亮頌」，選自捷克的歌劇「水仙女」、她的歌聲高亢嘹亮，不少觀眾鼓掌叫好，憑藉該作品奪得成人組第三名。朱原說，現場舞台和DJ專業，音響設施一流，感覺效果很好。

朱原一直喜歡古典音樂，認為音樂在心情低落時發洩情緒，開心時陶冶情操，好處頗多。此前高考時，學習壓力大，她不能用手機分心，晚上幾乎抱著古典音樂電台，聽門德爾松的四重奏曲解壓。 來到美國，就業中有挫折，一度因為身份問題難以參加面試，她都是靠聽音樂渡過難關。

華人女生朱原演唱美聲作品「月亮頌」。（記者劉先進╱攝影）
華人女生朱原演唱美聲作品「月亮頌」。（記者劉先進╱攝影）

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