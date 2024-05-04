為亞裔發聲 華裔王夏琳參選屋崙不分區市議員

屋崙華裔王夏琳宣布，參選不分區市議員。（記者劉先進╱攝影）

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的屋崙 華裔王夏琳（Charlene Wang），宣布參選不分區市議員。她是今年屋崙議員席位競選中，首個參選的華裔。王夏琳說，身為亞裔 女性，職場有頗多挑戰。「我將繼續面對這些挑戰，發出亞裔聲音，參選市議員就是發聲的一部分。」

她的競選綱領包括投資 社區警務、增加警力、解決犯罪和槍枝暴力飆升、增強公共安全。她支持為所有收入水準的人建造更多的住房和商業地產、可負擔住房等，在屋崙發展清潔能源產業等。

王夏琳曾被拜登政府任命為交通部官員，發起耗資40億元的項目，重新連接被高速公路隔離的社區。她還與人共同撰寫遊民戰略，讓麻州的青少年和年輕成年人盡快離開街頭，該戰略獲得哈佛大學甘迺迪政府學院的傑出獎。她目前在美國環境保護部工作，重點關注美國原住民部落，也是非營利機構家庭暴力法律中心的理事。她的公開募捐網站https://www.charleneforoakland.com/。

王夏琳說，她曾在華盛頓特區居住，屋崙是自己的第二個家，祖父母住在西屋崙的低收入住房。她以前每周都會坐車到華埠。祖母住在Fruitvale的養老院。她從華盛頓特區搬回屋崙後發現，因為擔心公共安全，不少商戶下午三、四時就打烊，華埠像鬼城一樣。

王夏琳本人在屋崙也遭遇疑似種族仇恨事件。去年秋季的一天早上，她在街上遛狗，準備過馬路，旁邊一輛車，忽然加速到60哩時速闖紅燈，差點撞到她。車上的年輕人狂笑，還用手機錄下事發情景。她報警後，因為沒人受傷，甚至不在警方優先處理級別中。她意識到，警局資源有限，也沒有社區服務來教育年輕人，告訴他們闖紅燈後果嚴重，會傷害別人。「一系列事情，讓我更加關注公共安全。」

王夏琳主張投資社區警務、增加警力，解決犯罪和槍枝暴力飆升的問題。她說，屋崙的暴力犯罪率在全國名列前茅，但警力卻異常之少，人均警力遠遠低於全國平均水準。她同時強調，加強警察問責制，改革警局的內部事務調查程式，公開隨身攝像頭的錄影。「幾年前，警員居然和未成年少女發生性醜聞，我們給了警局更多的資源，但也要確保他們的行為符合最高標準。」

她還希望對停火計畫（Ceasefire）等槍枝暴力預防計畫進行再投資，實施槍枝回購計畫等，並創建犯罪受害者計畫（Crime Victim Program），為受到犯罪侵害的人們和企業提供金錢和其他形式的支持。