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灣區公交支離破碎 州參議員促整合

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
灣區公共交通使用率不及疫情前。（本報資料照）
灣區公共交通使用率不及疫情前。（本報資料照）

據「聖荷西信使報」報導，灣區對公共交通的投入向來不少，但對大多數人來說卻沒有幫助。使用率在疫情前就停滯不前，現在更是只有疫情前70%的水平，全美來講是最低一檔了。這樣的情況可能會導致灣區交通機構的財務危機，引發一連串的削減措施。

疫情促使人們反思灣區公交的問題所在：首先沒有足夠方便快捷的服務吸引乘客放棄開車，其次灣區公交系統太支離破碎，27家機構各自為戰，既不方便也不高效。

好消息是，州參議員威善高（Scott Wiener)和瓦哈布（Aisha Wahab)起草了「聯結灣區法案（Senate Bill 1031)」，希望可以通過地區表決來實現公交部門撥款和行政改革，來整合目前凌亂的交通系統。

傳統上，灣區的公交撥款一直是聚焦擴張，而忽視提升核心服務的頻次和準點率。在灣區很多地方，讓更多人選擇公交的最經濟的方法就是提高服務的頻次，讓公交車和火車現有的線路每5或10分鐘就有一趟，而不是每30分或60分鐘才有一趟。

乘客的體驗要提升，有賴於一個無縫銜接，方便好用的系統。票價、時間表和服務方面的整合可以帶來更多乘客，提升效率。不過這要求有一個可以領導和協調目前27家機構的實體。

「聯結灣區法案（Senate Bill 1031)」授權領導灣區9縣的「大都會交通委員會」來作為灣區公交網絡的管理者，以協作作為撥款的前提。

最近的民調顯示，選民依舊視公交為首要議題之一，期待更高效、安全和專業的服務。但目前整合的最大難題不是來自公眾、也不是來自資金，而是來自掌控現有公交機構的地方勢力。現在最終的結果有賴州立法機構如何決定SB1031法案的未來了。

灣區 疫情 大都會

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