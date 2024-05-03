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新黨主席5/5灣區演講 「從馬習會看兩岸關係」

記者葛歆睿╱南灣報導
台灣新黨黨主席吳成典和著名政論家郭冠英，5月5日將在灣區舉行演講，主題為「從馬習會看兩岸關係」。（主辦方提供）
台灣新黨黨主席吳成典和著名政論家郭冠英，5月5日將在灣區舉行演講，主題為「從馬習會看兩岸關係」。（主辦方提供）

台灣新黨黨主席吳成典和著名政論家郭冠英，受北加州中國和平統一促進會邀請來美，將於5月5日下午在灣區舉行演講，主題為「從馬習會看兩岸關係」。主辦方表示，活動免費入場，希望望對台海兩岸局勢關心的灣區僑胞們前來參加。

北加州中國和平統一促進會指出，今年初台灣地區領導人大選後的民調顯示，有相當六成左右的台灣民眾希望兩岸維持溝通和對話，也期望雙方能降低敵意仇視，為台海衝突風險降溫。台灣前領導人馬英九在4月1日率團訪問大陸並且進行了馬習二會，可以說是藉著目前台灣老百姓希望和平的民意契機，說出台灣人民的心聲，希望在當前兩岸情勢緊張之際，傳達台灣人民愛好和平，避免戰爭的願望。

去年2023年5月31日至6月7日台灣新黨黨主席吳成典也曾率團赴大陸訪問．他主張兩岸和平統一，降低兩岸衝突，謀求民眾福祉，擴大兩岸交流．吳成典希望兩岸和平，不能讓兩岸敵意增加，因此兩岸現在最重要的是建立互信。在即將來的5月20號，賴清德將成為新的台灣地區領導人．他的兩岸政策將會決定未來四年能否減緩目前緊張的兩岸關係。

考慮到在海外的僑胞都非常關心台海兩地的政治情勢發展，北加州中國和平統一促進會近日特別邀請台灣新黨黨主席吳成典和著名政論家郭冠英來美對兩岸的關係舉行演講。

時間：5月5日(日)下午2時至5時；地址：3120 Scott Blvd., Santa Clara, CA 95054。

台灣前領導人馬英九(左)4月1日率團訪問大陸並且進行馬習二會，希望在當前兩岸情勢...
台灣前領導人馬英九(左)4月1日率團訪問大陸並且進行馬習二會，希望在當前兩岸情勢緊張之際，傳達台灣人民愛好和平，避免戰爭的願望。（主辦方提供）

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