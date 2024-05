亞太裔傳統文化月 市府表揚3傑出亞裔

亞太裔傳統文化月,三位傑出亞裔獲市府表彰。(記者李怡/攝影)

5月為亞太裔傳統文化月。舊金山 市議會表彰三位傑出亞裔 。其中,唯一華裔市議員陳詩敏感謝亞太裔基金會主席鄭可欣( Claudine Cheng)為促舊金山當地文化交流與社區互動所做出的貢獻。

陳詩敏表示,今年是亞太裔AAPI傳統月慶祝活動20周年,亞太裔基金會在協調亞裔美國人和太平洋島民傳統月方面做出不懈努力。獲得表彰的亞裔還有Thomas Li和Al Perez,感謝他們一致以來推動亞太裔社區的文化和社區互動發展。

鄭可欣表示,亞太裔傳統月慶祝方式除了支持藝術和文化活動之外,同時也為不同社區居民之間創造互動的空間。 5月將通過不同的慶祝活動,彰顯亞裔社區一直以來具有韌性、包容性和爭取公平的歷史背景。

鄭可欣指出,今年傳統月的主題反映的是當前美國社會大環境。亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會,更重要的是增進各族裔互相瞭解,每位民選官員對本次活動的支持,對於整個亞太裔社區的意義重大。

今年慶祝活動的主題,為「加強社區聯結」(Strengthening the Fabric of our Community),慶祝活動將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開,期待通過這些活動,推動構建社區包容與和諧,增進各族裔互相瞭解,讓舊金山新生。

亞太裔傳統基金會是一家非營利組織,致力於推動亞裔和太平洋島民文化遺產並促進社區合作。每年慶祝委員會的志工都會協調資源,以支持AAPI傳統文化月。 從5月開始,基金會會舉辦表彰 AAPI 組織和個人。為了吸引全社區參與,基金會策畫了不同的亞太裔傳統月慶祝活動,其中還展示了來自亞洲藝術博物館 、亞裔美國媒體中心 (CAAM) 和舊金山公共圖書館等多個機構的服務職能。