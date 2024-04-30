寵物貓鑽包裹 6天沒吃沒喝倖存

小貓身上的微晶片被掃描，主人終於找到。（KTLA5電視台畫面）

不久前，一隻猶他州 的貓因為鑽進了主人用來退回Amazon訂單的盒子，被運送到加州 。

據沙加緬度蜂報報導，4月10日一隻名叫加萊娜的貓在猶他州的家中失蹤，貓主人Carrie Stevens Clark不知道她去了哪裡。經過幾個小時的尋找後，貓主人開始張貼傳單，還打電話給家人和朋友，幫助尋找加萊娜。

然而，一周過去後，貓主人一無所獲，直到17日Clark接到來自600多哩外的電話，稱小貓找到了。最初還以為是惡作劇，後來證實是真的。原來寵物貓跟隨亞馬遜的退貨包裹到了南加 州。Clark在臉書上寫道，小貓身上的微晶片被掃描，她因此立即收到短信通知，有獸醫打電話稱貓就在加州。

據報導，頑皮的寵物貓加萊娜，在家人不知情時跳進包裹，裡面裝滿主人退回亞馬遜的產品。包裹被密封並運走後，這隻貓在沒有食物和水的情況下，冒險旅行六天，最後來到南加內陸河濱（Riverside）的貨物回收中心。

工作人員當時打開這個包裹，令人驚訝的是，加萊娜被困在快遞盒子裡大約一個星期，沒有食物或水，經過長途旅行，竟安然無恙，工作人員把貓帶到獸醫處做檢查，後者掃描晶片並最終找到小貓的主人。Clark對此感激萬分，「如果沒有微晶片和人們的善意，她可能永遠也找不回小貓」。

貓主人告訴猶他當地電視台KSL TV：「加萊娜被對我來說是巨大的情感支持，在過去六年中幫助我克服了許多健康挑戰。無從知曉發生在她身上的事情，讓我感到難以忍受的焦慮和壓力。」