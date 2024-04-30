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金山市府提告屋崙機場商標侵權 希望速辯速決

記者李怡／舊金山報導
屋崙國際機場擬更名為「舊金山灣區屋崙國際機場」，舊金山市府提出聯邦商標侵權訴訟。（記者李怡／攝影）
屋崙國際機場擬更名為「舊金山灣區屋崙國際機場」，舊金山市府提出聯邦商標侵權訴訟。（記者李怡／攝影）

舊金山華裔市府律師邱信福（David Chiu）29日表示，已向屋崙提出聯邦商標侵權訴訟，指控其批准屋崙國際機場（OAK）更名為「舊金山灣區屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport），現正在等候屋崙的回應和法庭共辯。

邱信福表示，屋崙方面此舉侵犯了金山國際機場（SFO）的商標權。訴訟指目前至少有一家航空公司已開始使用新名稱。並極有可能會越來越多的航空公司跟進，導致前來灣區旅遊的乘客混淆，造成諸多旅行事故。

屋崙國際機場發言人貝爾納多（Robert Bernardo）曾表示，屋崙港提議的重新命名，並沒有侵犯舊金山國際機場的商標。「我們將積極捍衛在舊金山灣區的權利。我們為屋崙和東灣社區挺身而出。」

邱信福表示，金山擁有舊金山國際機場商標的美國聯邦商標註冊權，該商標在商業領域的首次使用日期為1954 年。將屋崙國際機場更名為舊金山灣區屋崙國際機場，極有可能造成廣泛的混淆、事故和旅客的經濟損失，對兩個機場和整個灣區都不利。更名計畫似乎是有意讓不熟悉灣區地理的旅客分流，讓他們誤以為屋崙國際機場與舊金山國際機場有業務關係，但事實並非如此。對於不會說或不懂英語的國際旅客來說，重新命名尤其具有挑戰性。

在屋崙港於3月29日向公眾宣布擬議的新名稱之前，舊金山僅提前30分鐘獲知更名計畫。舊金山曾多次試圖與屋崙就替代名稱進行接觸，以避免訴訟，但沒有得到回應。

邱信福說，希望與屋崙的共辯越快越好，以避免給更多來灣區的旅客帶來混亂，損害整個地區的旅遊業。目前至少有一家航空公司，即Azores Airlines使用屋崙機場新名稱，表明舊金山機場已遭受經濟損失。希望看到整個灣區作為旅遊目的地蓬勃發展，並擴大為遊客提供的服務，但重新命名並不是一個合法或切實可行的方式。

屋崙港口委員會將在5月9日進行二讀投票，決定是否通過命名。通常提起訴訟後，法官極可能下達初步禁止令，禁止屋崙機場使用新名稱。屋崙市府律師正在考慮應對選擇。

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