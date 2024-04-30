太平洋旅館集團創辦人蔡實鼎百歲宴 長壽祕訣多吃地瓜

蔡實鼎是國民黨81年黨齡的老同志，中國國民黨駐美總支部贈送匾「耆英望重」感謝多年不變的支持。（記者王子涵／攝影）

美國太平洋旅館集團創辦人、佛斯特市皇冠假日酒店前東主、知名華人企業家蔡實鼎，29日在自家旅館舉辦百歲生日宴，灣區超百位僑領僑胞前來祝壽。在談起自己長壽的祕訣時，蔡實鼎說：「多吃地瓜。」

蔡實鼎1925年出生於福建泉州，正值戰亂年代物資匱乏，在鄉下只能吃地瓜。他的兒子、皇冠假日酒店現任東主Soloman Tsai說：「他逢人就說吃地瓜好，根據新的分析，地瓜確實對人的健康十分有益，屬於歪打正著。」

在當天的祝壽宴上，蔡實鼎特意安排廚房製作地瓜餅，作為主食搭配牛排和龍蝦，分享給賓客。

蔡實鼎及其夫人與兩位女兒（左後與右後）合影。（記者王子涵／攝影）

蔡實鼎抗戰時期進入新聞界，18歲時便擔任廈門時代晚報主筆，後接任台北民族文化出版社總編輯。1963年進入商界，相繼籌辦華僑產物保險 公司、華僑人壽保險公司、華洋開發公司，創設太山電氣工業公司，1973年始為中華民國 全國商業總會理事，連選連任40年。1990年創辦美國太平洋旅館集團。

現場多數賓客是人生首次參加百歲宴，其中有不少賓客也參加了蔡實鼎十年前的90歲壽宴，大家共同祝福他開啟下一個百年。

蔡實鼎生平傳記「儒商」。（記者王子涵／攝影）

在談到父親的商業成就和給子女教誨時，Soloman Tsai表示，父親是個嚴厲的人，家教很嚴格，商業上受到儒家思想的影響很深，又被稱為「儒商」。「先學會做人做事，再做生意。對於父親，這是他的初心。」他說。

蔡實鼎書法作品。（記者王子涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及其夫人參與了壽宴。他感謝蔡伯伯在過去的一百年來支持中華民國，也代表政府祝福蔡伯伯生日快樂。「在當年風雨飄搖的時代，他為中華民國的權益而奮鬥。」賴銘琪說，「其子女也繼續支持中華民國，成為蔡家家訓之一。」

蔡實鼎是國民黨 81年黨齡的老同志。中國國民黨駐美總支部中評委洪讀、張人睿、常委楊崑山、海外部副主任鍾維君代表主席朱立倫向蔡實鼎祝壽，並贈送匾「耆英望重」感謝多年不變的支持。