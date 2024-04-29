我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

舊金山市議員陳詩敏表彰四華裔 「不懼困難為社區服務」

記者李怡／舊金山報導
陳詩敏（中）表彰四華裔不懼困難為社區服務。（受訪者供圖）
陳詩敏（中）表彰四華裔不懼困難為社區服務。（受訪者供圖）

舊金山第一區市議員陳詩敏本周表彰四位華裔，感謝他們為華裔社區自助服務的貢獻，並慰問他們在華埠執勤工作中遭到仇恨犯罪的攻擊。

陳詩敏在日前市議會上表彰了來自長者自助服組的四位男青年，分別是KIifer Hu、Jerry Li、Tony Xie 與 Marcus。這組服務隊伍上個月在華埠外展執勤時遭到仇亞份子的攻擊。目前，舊金山地檢處已將這起案件指控為仇恨犯罪。

長者自助服務於 2010 年成立，並在華埠建立了就業中心，幫助社區成員尋找工作，並提供工作和職業培訓，並開展外展和技術援助，以與小企業主建立聯繫，為他們提供最新的小企業資源和社區信息，並提供各種贈款和貸款申請方面的幫助，以確保商戶能夠訪問所有可用資源以及幫助他們的企業生存和發展的機會。

陳詩敏表示，如在最近媒體報導的事件中看到的那樣，這一組織的青年即使面臨困境，仍繼續為社區做貢獻。 自助團隊堅持富有同情心，為造成傷害的人提供服務和支持。如果沒有他們對社會的正義和熱情，社區大部分的外展工作就無法完成，感謝他們不遺餘力地幫助滿足社區需求。

華埠 舊金山 華裔

上一則

舊金山日本城和平廣場翻新工程 啟動

下一則

海獅可愛 遊客互動仍需保持距離

延伸閱讀

華埠第一小學職業日 專家指路

華埠第一小學職業日 專家指路
舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵
活絡戶外娛樂 金山夜市、街頭派對活動費 建議免除

活絡戶外娛樂 金山夜市、街頭派對活動費 建議免除
舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵
舊金山市議員陳詩敏表彰四華裔 不懼困難為社區服務

舊金山市議員陳詩敏表彰四華裔 不懼困難為社區服務

熱門新聞

若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38
YouTube前執行長沃伊斯基夫妻與他們已故的兒子馬可(中)。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

YouTube前CEO之子猝逝 警：用藥過量致死

2024-04-25 13:53

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽