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灣區9縣房價中位數139萬 達2022年夏季以來最高水平

編譯組╱綜合報導
灣區房價達到2022年夏季以來最高水平。(本報檔案照)
灣區房價達到2022年夏季以來最高水平。(本報檔案照)

購屋者可能感覺現在好像回到2022年，是可以理解的。根據加州房地產經紀人協會最新數據，截至3月份，灣區九縣房屋的中位數售價為139萬元。這使得價格回到了兩年前的水平，比去年同期上漲了15.5%，這是加州各地區漲幅最大的一次。

這個跡象表明，在聯準會升息導致房屋銷售活動陷入螺旋式下降之後，房價已從2022年秋季期間的下跌中恢復過來。目前，阿拉米達縣的單戶住宅價格為140萬元，康曲柯士達縣為89萬元，舊金山為175萬元，聖馬刁縣為220萬元，聖克拉拉縣為190萬元。

東灣房地產經紀人協會發言人斯塔克(David Stark)表示：「灣區的買家意識到，等待房價下降是沒有意義的。總體而言，我們正在考慮非常強勁的價格升值。」

信使報報導，灣區庫存大幅下降，因為目前超過7%的抵押貸款利率，讓那些潛在賣家得以穩紮穩打。當房屋真正上市時，買家很可能會陷入競購戰。

供應持續不足導致也購屋活動減少。灣區九個縣的3月銷量年減5.4%。康曲柯士達縣銷售額受到打擊最大，下降了21%。低庫存推動康縣的中位數銷售價格上漲9.5%。

對買家來說，房價上漲和利率上升是雙重打擊，使許多人更難擁有房屋。即使利率只有幾個點的差異，每月還款額也會增加數百元。

預計買家不會很快從高利率中得到緩解。儘管一些經濟學家預測今年下半年利率將下降，但最近幾周強於預期的通膨數據，可能意味著聯準會將利率維持在現有水平。抵押貸款利率往往跟進聯準會利率。

儘管如此，房地產經紀人表示，買家之間的競爭非常激烈，因為冬季購房和銷售季節通常較慢，一些被壓抑的需求又捲土重來。

聖荷西的房地產經紀人勞恩(Ned Laugharn)表示：「即使利率保持在目前水平，買家仍在積極追求這些房屋。人們紛紛加入競購，因為房價上漲的速度快於利率下降的速度。」

勞恩的經紀公司Silicon Valley Premier Properties的經紀人已經看到，一套房屋有多達20個報價。買家正在做出重大讓步，例如放棄檢查，出價常常遠高於要價。

「競爭又回到了市場放緩之前的水平。」勞恩說。經紀人表示，房地產佣金的不確定性似乎也沒有讓買家有任何猶豫。

根據Redfin 3月的數據，目前聖他克拉拉縣的房屋平均掛牌時間僅為10天，低於去年同期的14天。相比之下，舊金山有22天，聖馬刁縣和康特拉科斯塔縣有13天，阿拉米達縣有12天。

這種競爭讓一些買家感到驚訝，他們不得不思考大流行時代的競購戰可能會捲土重來。

購房者菲茨帕特里克(Brian Fitzpatrick)過去六周一直在東灣尋找房子。他說，他注意到庫存有限，這就是為什麼他一直等到春季，因為傳統上人們更有可能在春季上市。

周四下午，他參觀了位於Upper Rockridge的一套五居室、四浴室的開放房屋，可欣賞舊金山天際線的景觀，標價為270萬元，但他預計它的售價可能會更高。「我上周看了蒙特克萊爾的一些房子，其中一棟的售價比要價高出30%。」他說。

菲茨帕特里克說：「我很想今天就能找到房子，不再找房子了。」在屋崙和太浩湖之間度過了過去幾年之後，他希望能夠重返城市生活，「誰願意把所有的時間都花在找房子上呢？」

利率 房地產 灣區

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