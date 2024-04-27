反對提前罷免地檢長投票 社區示威 稱將浪費2000萬公帑
數十個亞裔、非裔社區代表，民權律師等，26日在阿拉米達縣政府大樓門口示威，呼籲阿縣議員不要將針對地檢長官善貞（Pamela Price）的罷免特別選舉提前到8月，而是併同在11月大選時舉行，認為提前選舉，會浪費納稅人2000萬資金，是對民主制度的傷害。
支持罷免的數個民眾，也趕到現場，與示威人群針鋒相對，並舉著大幅標語，高喊讓官善貞下台。
示威組織方、阿拉米達亞裔進步聯盟（Asian American for Progressive Alameda）主席彭一玲說，很多人認為，屋崙犯罪飆升，是因為進步的檢察官的原因。但2023年屋崙兇殺致死人數為126人，而2021年的數據為134人。全國不少進步派的檢察官被攻擊和罷免。這種罷免也影響社區，干擾地檢長的正常工作。
民權律師萊尼（Walter Riley）說，官善貞參與社區，保護勞工權利、住房和健康權利，也維護司法公正。「我們必須反對這次罷免。必須讓非裔、棕色人種和亞裔的優秀力量匯聚在一起，與我們相互分裂的說法作鬥爭。」
來自Wellstone民主黨俱樂部德瑞克（Pamela Drake）說，官善貞是多年來阿縣首個民選地檢長，之前地檢長幾乎都是被任命的。她任職不久，就有人謀畫罷免。他們組織的罷免請願打破規則，撒謊說殺死Jasper的人，不會被判重罪。這是對民主制度的傷害。
屋崙警察委員會委員萊爾斯（Wilson Riles）說，警方只報告打擊犯罪者中的1.6%。犯罪問題並非是官善貞的原因，如果警方能確定犯罪者的身分，官善貞就能考慮起訴問題。特別選舉花費昂貴，而且沒有足夠的社區參與。
屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，阿縣的醫療系統面臨1億元財政赤字，五年來面臨著1.5億的巨額赤字，州府也有赤字。而一次特別選舉要花費2000萬，勞民傷財，不應該提前選舉。
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