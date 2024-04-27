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5月起 舊金山交通局將加強停車違規執法

編譯組／綜合報導
舊金山市交通局警示居民，隨著交通部門工作人數恢復，今年將加強停車違規執法。(圖取自舊金山交通局臉書)
舊金山市交通局警示居民，隨著交通部門工作人數恢復，今年將加強停車違規執法。(圖取自舊金山交通局臉書)

舊金山市交通局(San Francisco Municipal Transit Agency)警示居民，隨著交通部門工作人數恢復至2019年水平，今年將加強停車違規執法。然而，要回大疫情前的罰單數量，可能需要更多地方進行補救。

當局透露，新的以及有針對性的執法工作，將於5月展開，除了全市範圍內的定期執法外，每個監管區域還可於每3個月進行一次為期一周的整理工作。

「舊金山紀事報」報導，舊金山停車罰單數量自2019年的121萬張減少至2023年的105萬張，下降13%。部分類型違規大幅減少至2019年水平一半以下。交通局開出的罰單總數在疫情之前就已下降，2014至2019年期間減少近10%。並於2022至2023年再次下降。

舊金山交通局發言人加藤(Erica Kato)把疫情後的罰單數量變化，歸因於城市街道動態改變，以及停車管制人員必須將注意力轉移到疫情之後、城市舉辦的活動，例如亞太經濟合作組織會議等。她表示，交通局目標並非將罰單數量提高至疫情前的水平，而是敦促民眾遵守城市與州的停車法規。

不過，並非所有類型的罰單都以相同速度減少。註冊登記過期(out-of-date registration)車牌下降幅度最大、減少了77%。加藤說明，現行法律要求停車管制人員在開出罰單之前、先確認車輛登記是否已過期，而不僅是車牌貼紙過期或遺失，從而導致罰單減少。

2019至2023年期間，部分標示為其他用途的區域、例如自行車道、公車區與行人穿越道的停車罰單也減少超過50%。加藤解釋，很多原本停在自行車道上的車，因為看到停車管制人員接近、就馬上離開，導致違規行為難以執行取締。但交通局將運用一項新州法，允許執法人員拍攝自行車道違規行為照片。

疫情之後的公車服務減少，也促使公車區域違規行為減少。市長布里德指示交通局優先考慮阻塞人行道的汽車，自2019至2023年，堵塞人行道汽車數量減少18%。在部分情況下，因為超時停車的罰單也減少約20%。

然而，原本因街道清潔而未能移動車輛所開出的罰單，長期一直占據舊金山交通局開立罰單的最大比率，這部分在2019至2023年期間卻維持相對穩定，開出罰單地區也無太大變化。

在限制區域停車罰單則有所增加。加藤指出，商業與居民對此類併排停車違規行為提出投訴，推動執法力度大增。

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