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「美味營養餐計畫」進駐聖荷西 DiLac越南素食餐廳加入

記者葛歆睿╱聖荷西報導
聖荷西市民選官員和社福組織主管等人共同為DiLac成為「美味營養餐」餐廳剪綵。（記者葛歆睿╱攝影）
聖荷西市民選官員和社福組織主管等人共同為DiLac成為「美味營養餐」餐廳剪綵。（記者葛歆睿╱攝影）

安老自主處與聖他克拉拉縣殘障人士及長者服務部、The Health Trut合作，將備受歡迎的「美味營養餐計畫」推廣到聖荷西市，為社區提供營養膳食和服務。日前，超過80多位政府官員、社區領袖、民眾、以及長者齊聚DiLac越南素食餐廳，為聖克拉拉縣「美味營養餐計畫」進行啟動典禮。

聖荷西市第八區區議員坎德拉斯（Domingo Candelas）、聖他克拉拉縣殘障人士及長者服務部主人華倫(Mary  Warren）、The Health Trust首席執行長劉秀仁(Michele Lew）、安老自助處行政總監鍾月娟、DiLac老闆Douglas Nguyen等人共同為DiLac成為「美味營養餐」餐廳剪綵。

「美味營養餐計畫」是為長者而設、具創意的餐飲概念，讓參加者與家人和朋友在當地餐廳享用由營養師認可的美味營養餐點，參加者可以在營業時間內隨時從菜單中點餐，為每位共饍的客人提供靈活和多選擇的菜單。到今年7月，「美味營養餐計畫」將迎來服務十周年。

「安老自助處很高興與聖他克拉拉縣殘障人士及長者服務部和The Health Trust合作，推出第四家『美味營養餐』餐廳，為聖荷西社區提供服務，」安老自助處行政總監鍾月娟表示。「長者們每天可以在安老自助處南灣康樂中心或聖克拉拉縣『美味營養餐』餐廳享用一份美味營養熱餐。我們正在增加營養計畫和服務，以確保長者和殘障人士能夠獨立健康地生活。」

DiLac越南素食餐廳的「美味營養餐」菜單提供19樣菜式，包括素魚翅湯、麻辣牛肉麵、烤肉米粉、檸檬雞、香茅雞等等。每份「美味營養餐」都附有甜品和飲品。建議「美味營養餐計畫」的參加者每次用饍捐款5元。

DiLac越南素食餐廳位於聖荷西市，地址 2850 Quimby Road，125室。營業時間：星期一至星期日早上11時30分至晚上7時40分，星期一至星期四下午2時30分至4時30分休息。

有關聖他克拉拉縣「美味營養餐計畫」的詳細或報名，請聯絡Jasmine Zhong，電話：4156777610，訪問聖他克拉拉縣「美味營養餐計畫」網站：www.scchampss.org，或到訪安老自助處南灣康樂中心，地址：550 East Remington Drive，Sunnyvale, CA 94081。

聖荷西 越南 華倫

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