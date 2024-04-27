2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

2024年新發布的「矽谷指數報告（Silicon Valley Index)」，給出矽谷房產和收入相關的最新數據。（記者徐蓓蓓/翻攝）

2024年新發布的「矽谷 指數報告（Silicon Valley Index)」顯示，2023年矽谷獨立住宅的售價中位數在176萬元，公寓是99萬元。此外矽谷核心地帶的聖他克拉拉縣，聖馬刁縣，以及周邊的舊金山，馬連和阿拉密達等縣均位於全美房屋售價中位數超100萬的九個縣之列。同期整個加州的房屋售價中位數在81萬5000元，全美則是39萬5000元。

雖然聖他克拉拉縣的住房歷史上一直要比聖馬刁縣來得便宜，但這一情況也在發生變化。兩縣現在都大約有四分之三的潛在初次購房者無法負擔購房支出。此外不同族裔之間的購房能力也存在巨大落差。

矽谷長期的住房短缺並沒有在2023年催生更多的住宅建築許可，政府頒發的住宅許可總量反而下降了52%。但在所有頒發的5300份建築許可中，多家庭單元占到了創紀錄的86%。

第六次「地區住房需求調配（RHNA)」計畫在矽谷配置大約19萬6000個住宅單元，其中7萬9000戶屬於低收入 和極低收入類別，並設定2023年1月31日為各市向州府提交住宅要素計畫的截止日期。但直到2024年2月只有41%的矽谷城市達到了州府住宅要素的要求。加州平均水平是58%。

雖然住宅建築許可頒發總量下降，但2022到23財年，獲批可負擔房屋的數量卻高於以往有紀錄的任何一年，達到4400間，占到所有獲批單元的27%；其中20%是極低收入居民（指收入低於地區收入中位數一半的人群）也可以負擔的。

同時公布的根據2019到2022年之間數據編纂的「種族和族裔住房可負擔指數」顯示，亞裔 在矽谷、加州和全美都是住房可負擔指數最高的族裔。但即便如此，亞裔在矽谷的聖他克拉拉縣和聖馬刁縣的住房可負擔指數也不到30%，而在加州和全美都接近60%。

從年度數據來看，2021年之前亞裔在矽谷的住房可負擔指數還低於非西裔白人，但2021年之後就開始超過了。但從收入方面看，2022年的數據顯示矽谷亞裔人均收入在8萬1617元，低於非西裔白人的10萬1421元。2023年的數據顯示，矽谷亞裔有23%家庭收入達不到自足標準，略高於白人族裔的22%。而矽谷西裔和非裔都有近一半家庭達不到自足標準。

由此可見，雖然矽谷亞裔相對加州其他地區和全美來說住房負擔較重，但相對矽谷其他族裔而言對住房的承受力是比較高的。但亞裔中也存在將近五分之一的低收入群體，他們的住房需求在亞裔「富裕愛買房」的刻板印象之下，常常被族裔甚至整個社會所忽視。