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TikTok禁令若生效 發言人：不會離開矽谷

編譯組／綜合報導
經濟發展專家認為TikTok不會離開矽谷，至少不會很快離開。（取材自臉書）
經濟發展專家認為TikTok不會離開矽谷，至少不會很快離開。（取材自臉書）

美國對TikTok的禁令讓人們對該應用在聖荷西（San Jose）的未來產生了疑問，因為其中國母公司字節跳動科技（Bytedance）正在聖荷西擴建辦公場所。

美國總統拜登24日將禁令簽署為法律，聲稱存在國家安全風險，如果Bytedance在九個月內不出售TikTok，該禁令將禁止從應用商店下載TikTok。自2022年以來，該公司已從雅虎轉租了位於北聖荷西Coleman大道、靠近峰田聖荷西國際機場的超過65萬8000平方英尺的辦公空間，並在今年3月將其足跡擴大到了隔壁的Roku大樓。

「我們在加州擁有數千名員工和1600萬用戶。我們不會離開這裡，」公司發言人告訴「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）。

經濟發展專家認為該公司不會因此離開矽谷，至少不會很快離開。

「他們最初來到矽谷是有原因的，那就是這裡的其他大公司，」土地使用顧問施特勒（Bob Staedler）說。「這裡的創新有秘訣，這裡的工程師、這裡的活力、這裡的一切精神。我認為他們不會想離開這裡，因為他們做得很好，他們有利可圖。他們很成功。」

施特勒不願像美國立法者那樣對該公司做出國家安全判斷：「我不想預先假定他們就是傳說中的那樣，但我認為，他們就如何讓美國政府對他們的管理結構感到滿意達成一項決議，符合他們的最大利益，也符合每個人的全球利益。」

矽谷最有權勢的國會代表之一對這一禁令提出了強烈批評，因為TikTok每月有1億7000萬美國用戶依賴該應用進行社交以外的活動。眾議員羅康納（Ro Khanna）說：「我對禁止TikTok的議案投了反對票，因為這損害了創作者、活動家、組織者和小企業主的言論自由，他們依靠該應用來表達自己的聲音，許多人的生計也依賴於該應用。」

施特勒認為，TikTok的出現是對矽谷的一種推動。「擁有像TikTok這樣的大公司的價值極其重要。它是基礎設施的一部分。就辦公樓和其他一切而言，它是稅基的一部分，」施特勒說。「我不認為他們會離開。如果去其他地方符合他們的最大利益，他們幾年前就會這麼做了。」

經濟智囊團「聯合投資」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）也認為，在矽谷立足是個好主意。但他不禁要問，如果ByteDance離開，會對當地的技術勞動力產生什麼潛在影響。「整個矽谷都在經歷裁員、縮減規模、尋找新效率的時期，每個科技巨頭都是這樣做的，」他說。

漢考克說：「從這個意義上說，如果這轉化為裁員或減員，甚至離開矽谷，TikTok就加入了這個俱樂部，就是離開也不會有什麼影響。」他認為TikTok的競爭對手，Instagram、Facebook、Whatsapp等在矽谷同樣擁有重要影響力，可能只是平台之間的重新洗牌。

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