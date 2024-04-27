預算短缺 聖荷西市府恐裁員 下周可望揭曉

聖荷西市今年面臨近5210萬元的預算缺口，為削減成本同時保留城市服務，可能會取消一些空缺職位。（本報檔案圖）

據聖荷西 焦點報導，聖荷西市今年面臨近5210萬元的預算 缺口，必須想辦法削減成本，同時保留城市服務。市政府官員明確表示，削減空缺職位將是該方法的一部分。目前還不清楚是否會削減一些已填補的職位。

市經理辦公室發言人卡馬雷納（Carolina Camarena）表示，聖荷西制定了多項策略來確保預算結構保持一致。包括臨時職位到期後不再繼續、削減一些空缺職位以及少量已填補職位。人力資源部門將努力為所有受影響的人尋找內部職位，盡量避免裁員。

目前尚不清楚將削減多少職位、哪些部門以及員工將被調往何處。城市經理辦公室預計將在5月1日左右發布5月份預算訊息，員工可能會在下周聽到可能的工作變動或裁員消息。

預算總監香農（Jim Shannon）表示，只會削減少數已填補的職位，以及幾個多年來一直空缺的職位，因此不會對城市服務產生重大影響。但由於預算缺口足夠大，也不得不考慮降低整個城市當前的一些服務水平。他指出，聖荷西面臨結構性短缺的原因有很多，但本質上是收入成長跟不上支出的成長。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在今年稍早的預算報告中寫道，當地經濟正在放緩，與全國趨勢一致。 預計未來五年，銷售稅和財產稅等城市資金的主要來源仍會增長，但速度將放緩。

由於去年工會工人加薪，聖荷西市營運成本上升，其中薪資增加2530萬元，退休繳款增加1430萬元。此外，聖荷西對遊民 臨時住房的投資預計也將增加2500萬元。

另一方面，根據舊金山灣地區水質控制委員會的指令，聖荷西還必須在6月之前撥款2500萬元，清除小溪和河流沿岸營地中約1000名遊民。 如果不這樣做可能會面臨訴訟，並且每項污染物每天將被處以6萬元的罰款。