利潤不佳 沃爾瑪佛利蒙1分店5月24日關閉

沃爾瑪5月24日將關閉位於佛利蒙的一家分店。（取材自沃爾瑪官網）

沃爾瑪 (Walmart)日前宣布，計畫下個月關閉位於佛利蒙的一家門市。這一零售超市品牌在美國擁有近5000家門市。

沃爾瑪公司表示，位於佛利蒙40580 Albrae St.的商店計畫於5月24日關閉。

沃爾瑪表示，決定關閉這家商店是因為它利潤 不佳，「表現沒有達到我們希望的效果」。沃爾瑪在佛利蒙還有另一家商店，位於44009 Osgood Rd.。

沃爾瑪發言人當天告訴 KRON4：「我們非常感謝那些讓我們有幸在位於40580 Albrae St的沃爾瑪商店為他們提供服務的顧客。我們期待著繼續在我們位於灣區 的其他10家沃爾瑪商店之一為他們提供服務，其中包括距離此地點三哩的另一家商店。顧客還可以通過Walmart.com訂購送貨到他們的家或公司。」

此外，佛利蒙的沃爾瑪商店近年來也曾成為竊賊的目標。据警方稱，2022 年，一群竊賊在店內縱火。 2019年，一名婦女在一次暴力搶錢包事件中被推倒在地，並被拖過沃爾瑪停車場。