我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

利潤不佳 沃爾瑪佛利蒙1分店5月24日關閉

佛利蒙訊
沃爾瑪5月24日將關閉位於佛利蒙的一家分店。（取材自沃爾瑪官網）
沃爾瑪5月24日將關閉位於佛利蒙的一家分店。（取材自沃爾瑪官網）

沃爾瑪(Walmart)日前宣布，計畫下個月關閉位於佛利蒙的一家門市。這一零售超市品牌在美國擁有近5000家門市。

沃爾瑪公司表示，位於佛利蒙40580 Albrae St.的商店計畫於5月24日關閉。

沃爾瑪表示，決定關閉這家商店是因為它利潤不佳，「表現沒有達到我們希望的效果」。沃爾瑪在佛利蒙還有另一家商店，位於44009 Osgood Rd.。

沃爾瑪發言人當天告訴 KRON4：「我們非常感謝那些讓我們有幸在位於40580 Albrae St的沃爾瑪商店為他們提供服務的顧客。我們期待著繼續在我們位於灣區的其他10家沃爾瑪商店之一為他們提供服務，其中包括距離此地點三哩的另一家商店。顧客還可以通過Walmart.com訂購送貨到他們的家或公司。」

此外，佛利蒙的沃爾瑪商店近年來也曾成為竊賊的目標。据警方稱，2022 年，一群竊賊在店內縱火。 2019年，一名婦女在一次暴力搶錢包事件中被推倒在地，並被拖過沃爾瑪停車場。

沃爾瑪 灣區 利潤

上一則

華美銀行公佈2024年第一季度財報淨利潤達2.85億美元，稀釋每股收益為2.03美元總資產和總存款均創新紀錄

下一則

加州首府華人華僑社團 積極籌備慶祝十一

延伸閱讀

加州排舞協會慶20周年 600人參加場面盛大

加州排舞協會慶20周年 600人參加場面盛大
國際傑人會成立聖荷西、佛利蒙、舊金山3分會

國際傑人會成立聖荷西、佛利蒙、舊金山3分會
亞馬遜被爆裝賣家 蒐集沃爾瑪、eBay、Shopify等對手情報

亞馬遜被爆裝賣家 蒐集沃爾瑪、eBay、Shopify等對手情報
竄改數百張沃爾瑪禮卡行騙 福建無證客認了299項控罪

竄改數百張沃爾瑪禮卡行騙 福建無證客認了299項控罪
電商諜戰 亞馬遜員工裝賣家滲透沃爾瑪、eBay情蒐策略供高層決策

電商諜戰 亞馬遜員工裝賣家滲透沃爾瑪、eBay情蒐策略供高層決策

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式