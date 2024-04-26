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攻擊聖荷西市長安保 嫌犯身分確認

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖荷西市長馬漢的安保力圖控制失控路人。(記者徐蓓蓓╱翻攝)
聖荷西市長馬漢的安保力圖控制失控路人。(記者徐蓓蓓╱翻攝)

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）日前在聖荷西市中心街頭接受KRON4電視台採訪時，一名路人與其安保發生肢體衝突。電視台的攝影機全程記錄了衝突升級到撕打的全過程。

影片開始，一位路人出現在正在接受採訪的馬漢右側。安保隨即要求路人後退。可以聽到兩人有言語衝突。馬漢本人也試圖告訴路人自己正在接受採訪。這位路人隨即對安保（實際是一位便衣的聖荷西市警官）大罵三字經「管好你自己的X事」、「在你走過來之前，我正要做我X要做的事」。

很快，衝突從言詞上升為肢體。可以聽到路人對這位警官說要掌摑他。兩人隨即扭打起來。警官一直在制止這名男子靠近市長。幾分鐘後有其他路人上前，幫助警官給涉事男子戴上手銬。

據悉，這位警官在衝突中受傷並被帶往醫院。後因頭部和頸部疼痛在醫院留夜。嫌犯則因包括毆打警官的重罪在內的數項指控，被關入聖他克拉拉主監獄

聖荷西警方24日公布，嫌犯是35歲的波拉德（Wesley Pollard)，住址不明。波拉德目前被拘留在密爾比達的拘留所，保釋金2萬6000元。

警方還透露，波拉德此前也曾因為暴力和毆打警察而入監。後來還發現一張他在喬治亞州因暴力拒捕而簽發的逮捕令。

波拉德目前定於周五出庭受審。

警方表示，擔任馬漢市長安保的警官有數次嘗試在不使用暴力的情況下平息事態，但都未能獲得成功。

馬漢的辦公室在事發當晚就這一事件發表了如下聲明：

「馬漢市長對他的安保和整個聖荷西警局都非常感謝。這位警官今晚的表現非常英勇，也是事態降級訓練讓我們的警官成為有效、有同情心、值得信賴的社區守護者的證明。市長非常關切這位警官，希望他能很快康復。市長明白他能有一位武裝的警官全天候保護是非常榮幸的，並且決心要為每一個人創造一個更安全的城市。這意味著要僱用更多的警員來根除犯罪，包括更早和更有效地干預吸毒成癮，精神疾病和暴力。」

聖荷西 喬治亞州 監獄

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