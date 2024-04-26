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耗15年改造 中國盆地公園變身時髦社區

記者王子涵╱舊金山報導
中國盆地公園包含兩座23層的公寓樓、一座13層租用給Visa的辦公樓、以及零售空間。（記者王子涵╱攝影）
中國盆地公園包含兩座23層的公寓樓、一座13層租用給Visa的辦公樓、以及零售空間。（記者王子涵╱攝影）

經過15年的設計和建造，位於舊金山東岸、面向舊金山巨人隊主場的中國盆地公園（China Basin Park）終於向公眾開放。這一處占地5畝的城市土地從曾經的廢墟轉變為多用途的公共空間，包含兩座23層的公寓樓、一座13層租用給Visa的辦公樓、以及零售空間。嶄新的供市民跑步、騎行的海濱小道，能夠完整的欣賞到甲骨文（Oracle）球場的全貌。

舊金山市長布里德（London Breed）、港口局局長福比斯（Elaine Forbes）、巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）等約百人，25日為China Basin公園開幕剪綵。

市長布里德表示，25年前這裡只有鐵軌、高爾夫場和幾家餐廳，得益於過去城市領袖的願景，這裡成為舊金山的一個新社區。海濱步道和自行車道將這裡與灣景區相連，公園為人們提供聽音樂、看比賽的空間，大通中心和十幾個公園都相機落戶，這裡將迅速成為舊金山最時髦、最熱門、最酷的社區。

經過前期10年的設計與社區對話，公園在2020年破土動工，創造了近1萬個工作崗位，為建築工人和小商業主提供機會，其中近三成的勞動力來自本地，還包括15%的弱勢工人。

兩棟23層的公寓樓為全市提供了537個住房單元，其中30%為可負擔住房，旁邊的辦公樓也即將成為Visa全球的總部，底層空間已經有多家本地小商業入住。此外，公園內還有一畝的草坪、狗公園、海灣步道、雨水花園、中央廣場和海岸線沙灘等。

港口局局長福比斯表示，公園為私人資金建造，沒有占用公共資源。公園的建設采用了非常複雜的土地使用模式，並應用最先進的基礎設施，耗費15年才建成。她感謝港口局設計團隊數千小時的工作，和所有合作夥伴的付出。

巨人隊執行長貝爾表示，很高興巨人隊作為合作夥伴，幫助設計這一公共空間。據悉，海濱步道的想法就是巨人隊所提出。「其華麗之處就是幫助城市抵禦海平面上升的威脅，這個公園將成為人們活動、社交的重要公共空間。」

嶄新的供市民跑步、騎行的海濱小道，能夠完整的欣賞到Oracle球場的全貌。（記者...
嶄新的供市民跑步、騎行的海濱小道，能夠完整的欣賞到Oracle球場的全貌。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 Visa 甲骨文

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