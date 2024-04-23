我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

清除無家者營地 民眾不同調

記者李怡╱舊金山報導
圖為舊金山州府大樓門前抗議的民眾。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山州府大樓門前抗議的民眾。（記者李怡╱攝影）

近百民眾22日聚集在舊金山市政廣場的加州政府大廈門前，抗議聯邦最高法院即將判決地方政府有權對無家者營地進行清掃。

舊金山無家可歸者的問題，長期以來關係到城市的公共安全，住房政策以及政治方向。自去年開始，多名溫和派城市領導人一直呼籲地方政府採取積極行動，對無家可歸者帳篷實施更嚴格的規定，如清掃和強制治療等措施。 近日聯邦最高法院正在做出的一項裁決，可能會為舊金山無家可歸者制定新的政策。

抗議民眾要求聯邦第九巡迴上訴法院反對清理遊民營地，並起訴舊金山市的法律團隊。另一方面，支持者市府民眾認為，拆除舊金山的帳篷營地，是保障舊金山安全衛生美麗的重要步驟。

集會中，無家可歸者聯盟代表福瑞登巴赫(Jennifer Friedenbach) 表示：「現在最高法院正在決定，是否可以強制逮捕和清掃無家可歸者。」聯盟曾於2022年就無家可歸者營地清掃問題起訴舊金山市政府。 

福瑞登巴赫說：「這樣的行動太魯莽了，我們正在努力讓無家者離開街道，住進安全、有尊嚴的住房。」

參與抗議者Johe表示，所有法令的作用，就是透過迫使讓無家居民進入其他司法管轄區，將城市的無家可歸問題變成其他機構的問題。 今年初舊金山的聯邦法官暫停了無家者聯盟的訴訟，直到最高法院做出裁決。

舊金山市長布里德和州長紐森都呼籲，各城市在清理無家可歸營地時應該有更大的靈活性和自主權。

目前舊金山市政府將實行恢復執法，清除街道上拒絕接受庇護安置的遊民營地和帳篷。 將對執法人員進行嚴格培訓，以快速展開執法，禁止自願無家可歸者在公共街道和人行道上坐、躺或睡覺。

舊金山頒布的這項針對自願無家者的清理政策，受到州長紐森的支持。 紐森表示，希望此案能快速得到最高法院的裁決。

布里德引用了聯邦第九巡迴上訴法院最近承認的一項2022年12月禁令，即限制政府搬遷或清理無家者營地，僅適用於「非自願無家可歸者」。 即法院承認，拒絕接受庇護的無家可歸者不在保護範圍。 

民眾聚集舊金山州府門前抗議對無家者營地進行清掃的政策。（記者李怡╱攝影）
民眾聚集舊金山州府門前抗議對無家者營地進行清掃的政策。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山州府大樓門前抗議的民眾。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山州府大樓門前抗議的民眾。（記者李怡╱攝影）

舊金山 紐森 遊民

上一則

著名網球品牌Prince和Target聯名匹克球系列

下一則

加州空汙30年後恐加劇 中央谷最嚴峻

延伸閱讀

紐森推限槍修憲案 藍州反應冷淡 專家認為召開制憲會議可能性為零

紐森推限槍修憲案 藍州反應冷淡 專家認為召開制憲會議可能性為零
不只迎熊貓…布里德訪中歸來 為城市帶來更多商業機會

不只迎熊貓…布里德訪中歸來 為城市帶來更多商業機會
舊金山氣候周開幕 聚焦永續能源發展與未來

舊金山氣候周開幕 聚焦永續能源發展與未來
示威者占高速公路 紐森斥：自擔後果

示威者占高速公路 紐森斥：自擔後果
市長布里德訪華 金山直飛有望增班

市長布里德訪華 金山直飛有望增班

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用