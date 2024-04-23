清除無家者營地 民眾不同調

圖為舊金山州府大樓門前抗議的民眾。（記者李怡╱攝影）

近百民眾22日聚集在舊金山 市政廣場的加州政府大廈門前，抗議聯邦最高法院即將判決地方政府有權對無家者營地進行清掃。

舊金山無家可歸者的問題，長期以來關係到城市的公共安全，住房政策以及政治方向。自去年開始，多名溫和派城市領導人一直呼籲地方政府採取積極行動，對無家可歸者帳篷實施更嚴格的規定，如清掃和強制治療等措施。 近日聯邦最高法院正在做出的一項裁決，可能會為舊金山無家可歸者制定新的政策。

抗議民眾要求聯邦第九巡迴上訴法院反對清理遊民 營地，並起訴舊金山市的法律團隊。另一方面，支持者市府民眾認為，拆除舊金山的帳篷營地，是保障舊金山安全衛生美麗的重要步驟。

集會中，無家可歸者聯盟代表福瑞登巴赫(Jennifer Friedenbach) 表示：「現在最高法院正在決定，是否可以強制逮捕和清掃無家可歸者。」聯盟曾於2022年就無家可歸者營地清掃問題起訴舊金山市政府。

福瑞登巴赫說：「這樣的行動太魯莽了，我們正在努力讓無家者離開街道，住進安全、有尊嚴的住房。」

參與抗議者Johe表示，所有法令的作用，就是透過迫使讓無家居民進入其他司法管轄區，將城市的無家可歸問題變成其他機構的問題。 今年初舊金山的聯邦法官暫停了無家者聯盟的訴訟，直到最高法院做出裁決。

舊金山市長布里德和州長紐森 都呼籲，各城市在清理無家可歸營地時應該有更大的靈活性和自主權。

目前舊金山市政府將實行恢復執法，清除街道上拒絕接受庇護安置的遊民營地和帳篷。 將對執法人員進行嚴格培訓，以快速展開執法，禁止自願無家可歸者在公共街道和人行道上坐、躺或睡覺。

舊金山頒布的這項針對自願無家者的清理政策，受到州長紐森的支持。 紐森表示，希望此案能快速得到最高法院的裁決。

布里德引用了聯邦第九巡迴上訴法院最近承認的一項2022年12月禁令，即限制政府搬遷或清理無家者營地，僅適用於「非自願無家可歸者」。 即法院承認，拒絕接受庇護的無家可歸者不在保護範圍。