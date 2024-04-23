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金山著名纜車乘客 比疫情前大幅衰退

編譯組╱綜合報導
與疫前相比，舊金山著名纜車乘客大量流失。（取自臉書）
與疫前相比，舊金山著名纜車乘客大量流失。（取自臉書）

舊金山標誌性的纜車（cable car）素來深受遊客和居民的喜愛，150多年來一直是這座城市的固定設施。但據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，這個地標兩年來卻經歷了一場動盪。

2020年3月疫情期間，纜車因政府頒布禁足令被關閉，在位於Washington街和Mason街的車庫裡閒置了17個月。直到2021年8月，舊金山市立交通局才將其重新啟用。

根據舊金山市立交通局向聯邦運輸部（Federal Transit Administration）報告的數據，自那以後，該市的纜車乘客量恢復緩慢，與疫情之前相比，乘客量大幅下降。

截至今年2月，舊金山纜車恢復了2019年乘客量的58%，當時纜車每月的乘客量在43萬至48萬人次之間。

城市纜車乘客量的恢復反映了舊金山旅遊業和市中心經濟復甦的疲軟。然而，這種緩慢的反彈也是在城市運行服務減少的情況下發生的。

目前，舊金山市立交通局的纜車系統運營時間為早上7時至晚上11時。與2019年相比，開放時間更晚，關閉時間更早，班次也更少。根據聯邦運輸部的國家交通資料庫，與2019年相比，纜車服務減少了 30% 以上。

但這並不意味著纜車系統的運營成本降低了，交通局的運營處於虧損狀態。根據聯邦運輸部的數據，2019年該機構從纜車獲得了2450萬元的票價收入，但服務成本則為7000萬元。

2022年，纜車運營成本略有上升，達到7400萬元，而當年的票價收入則下降到1080萬元。

儘管自2021年重啟服務以來，乘客量穩步增長，但目前尚不清楚該市的纜車何時、或是否能從疫情病引發的低谷中完全恢復。

即使在乘客量低迷的情況下，也經常可以看到成群結隊的人們在Powell街的轉彎處排隊等候登上纜車，纜車將帶他們登上位於Powell街和Hyde街的陡峭山坡。

纜車的單程票價通常為8元，而纜車愛好者將能以折扣價乘坐纜車。舊金山市立交通局董事會本月批准了一項 14億元的運營預算，其中包括California街纜車線5元的全天票價。官員們去年試行了日票，並試圖將其永久化，理由是它很受歡迎。

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